التقديم بوظائف جامعة أم القرى بنظام التعاقد 1443

وظائف جامعة أم القرى، فقد تم الإعلان من جامعة أم القري عن احتياجها لشغل وتعيين عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها التي تصل إلى (21) وظيفة خالية، ويتم العمل بعدد من الوظائف التعليمية بمسمي (مدرس لغة) بنظام الإحلال، ويتم الانضمام لفرص العمل الخالية بنظام العمل بالتعاقد بنظام الدوام الكامل بواسطة المسابقة التي تم إعدادها للتوظيف، وقد حددت الجامعة طريقة التقديم التي ستكون إلكترونية بمقر الجامعة الرئيسي والفروع التابعة لها، علي أن يتم التسجيل في الوظائف الخالية وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم في هذه الوظائف، وسوف نوضح لكم رابط التسجيل في وظائف جامعة أم القرى.

وظائف جامعة أم القرى

حددت بعض المستندات التي يجب تقديمها في وظائف جامعة أم القرى الواجب تقديمها خلال التقديم لجميع الأفراد، ومن هذه المستندات ما يلي:

تقديم سيرة ذاتية لكل متقدم علي حدة.

تقديم صورة من الهوية الوطنية لكل متقدم.

توافر صورة من مستند المؤهلات العلمية التي تخص (الشهادات الحاصل عليها والسجل الأكاديمي).

تقديم صورة من معادلة الشهادة من جانب وزارة التعليم (إذا تم الحصول عليها من جامعة غير سعودية).

كافة الوظائف المطلوبة تتم نظام التعاقد، ولا يُعد التقديم بمثابة توظيف نهائي.

هناك أولوية تامة للاختيار لمن لا يشغل أي وظيفة حكومية بالمملكة.

شروط التقديم في وظائف جامعة أم القري

يتوجب علي جميع المتقدمين للوظائف الخالية قراءة شروط التقديم قبل التوجه للتسجيل في الوظائف المطلوبة، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

المتقدمين يجب أن يكونوا من حاملي الجنسية السعودية فقط.

يتوجب أن يكون المتقدم لائقاً صحياً، ويتميز بحسن السيرة والسلوك.

يشترط أن يكون المتقدم للوظائف متخرج من أحد الجامعات السعودية، وعند التخرج من جامعة بخارج المملكة فيجب تقديم الشهادة الخاصة بالمعادلة من جانب وزارة التعليم.

ألا يتعدى عمر المتقدم عن 35 عاماً.

ألا يقل التقدير العام للمتقدمين بمرحلة الماجستير عن تقدير (جيد جداً).

يشترط استيفاء جميع متطلبات التي تطلبها الجامعة الخاصة بالتقديم.

رابط التقديم بالوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الشاغرة التي تخص الجامعة بواسطة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي: جامعة أم القري، علي أن يتم الدخول علي قسم الوظائف الخالية وتحديد التقديم في الفرص الوظيفية الخالية بالجامعة وفق تخصص كل متقدم علي حدة.