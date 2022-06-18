وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443.. وأهم التخصصات المطلوبة

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث أعلنت الوزارة بالمملكة العربية السعودية عن عدد 150 وظيفة شاغرة لديها، بنظام التعاقد الرسمي لديها بالوزارة في جميع التخصصات الجدير بالذكر بأنه سيتم قبول أوراق المتقدمين الذين سوف تنطبق عليهم شروط التقديم والمسميات الوظيفية التي تحتاج له المؤسسات التابعة لتلك الوزارة.

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443

هناك عدد من المسميات الوظيفية الشاغرة وهي على النحو الأتي:

محرر صحفي مساعد ،مهندس حاسب ألي مساعد، مصحح لغوي مساعد اختصاص اقتصاد ممارس.

اختصاص قانون مساعد، اختصاص قانون ممارس،مراجع داخلي مساعد.

مراقب مالي مساعد، مساعد اختصاص استراتيجيات، اختصاص رقابة إدارية مساعد.

مطور برامج مساعد، مصمم جرافيك مساعد، مهندس زراعي مساعد، اختصاص تطوير إداري مساعد.

مهندس جيولوجي مساعد، اختصاص إدارة مشاريع ممارس، مساعد اختصاص استراتيجيات.

اختصاص إدارة مشاريع ممارس، محلل مختبر، اختصاص حماية بيئة، باحث مختبر مساعد.

اختصاص عمليات موارد بشرية مساعد، اختصاص موازنة مالية ممارس، اختصاص إخصائي مساعد.

مهندس صناعي مساعد، مهندس مدني مساعد، اختصاص مشتريات مساعد، محاسب ممارس.

اختصاص تنظيم إداري ممارس، مندس ميكانيكا مساعد، مهندس كهربائي مساعد، مهندس مدني مساعد.

اختصاص أداء مؤسسي مساعد، اختصاص موازنة مالية مساعد، مهندس مساحة، مهندس معماري مساعد.

اختصاص تسويق مساعد، اختصاص اقتصاد ممارس، مترجم مساعد، اختصاص استثمار مساعد.

اختصاص بحث ديني مساعد، اختصاص تدريب وتطوير موارد بشرية مساعد، اختصاص مشتريات مساعد.

اختصاص علاقات عامة مساعد، اختصاص تربية حيوانات مساعد ، مراقب مالي مساعد، مراجع داخلي مساعد.

موعد التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

وفق ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة بأن التقديم على تلك الوظائف سيبدئ بتاريخ 19\6\ 2022 م الموافق 20\ 11\ 1443 هجريا ويكون ذلك من خلال التسجيل على بوابة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمناطق التي يوجد بها وظائف شاغرة هي المدينة المنورة، الرياض، الحدود الشمالية، عسير، جازان، ديوان وزارة الزراعة، تبوك، حائل، منطقة مكة المكرمة، القصيم، منطقة الجوف، المنطقة الشرقية، الباحة، نجران، الحدود الشمالية.

الشروط المطلوبة للتقديم بوظائف وزارة الزراعة السعودية

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي: