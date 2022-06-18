البريد السعودي هو مؤسسة حكومية تابع لوزارة الاتصالات وقد تم إنشائها عام 1926 تعمل على تطوير القطاع باستمرار فأدخلت الخدمات الإلكترونية كالعنوان البريدي خدمة واصل وخدمه العنوان الدُّوَليّ بالإضافة إلى خدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية حيث إنها تعمل على بناء منظومة من الشبكات المتعددة وهذا يتم بالتعاون مع مؤسسة القطاع الخاص والعام، وفي هذا المقال سوف نوضح طريقة التقديم لوظائف البريد السعودي سبل للجنسين.

طريقة التقديم لوظائف البريد السعودي سبل للجنسين

صرح البريد السعودي أنه يتم التقديم على وظائف البريد الإلكتروني عن طريق اتباع بعض الخطوات التي تتمثل في:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة البريد السعودي. يتم قراءة الوظائف الخالية المتوفرة. حدد الوظيفة التي تتناسب مع خبراتك ومؤهلاتك العلمية. انقر على أيقونة تقدم الآن. يتم تسجيل الدخول إلى منصة تسجيل ويستطيع الدخول عبر لينكد إن أو البريد الإلكتروني. انقر على أيقونة التالي أو اضغط على إنشاء حساب في حاله لم تمتلك حساب. أضف جميع المعلومات المطلوبة وتأكد من البيانات. اضغط على أيقونة إرسال. ويتم انتظار المراجعة من إدارة البريد. وبعد ذلك سوف تصلك رسالة سواء بالقبول أو الرفض.

مسميات 25 وظيفة إدارية وتقنية للرجال في البريد السعودي

مدير منتج أول.

مدير برنامج.

مدير إدارة المرافق.

مدير منتجات التجزئة والخدمات الحكومية.

مدير التطوير والعمليات.

مدير إدارة مزودي خدمات تقنية المعلومات.

مدير إدارة تحقيق الفوائد.

مدير عام اتصالات الشركة.

مدير أول التنفيذ الاستراتيجي.

مدير تنفيذ استمرارية الأعمال.

مدير التنفيذي للمالية.

أخصائي أول الامتثال الدولي.

أخصائي أول العمليات الصيدلانية.

أخصائي الفعاليات الخارجية.

مهندس اختبار برمجيات أول.

قائد محاسبة التكاليف.

منسق مشروع.

مساعد مدير الحسابات الحكومية.

شروط التسجيل في وظائف مؤسسة البريد سبل

يستطيع كل من الرجال والنساء التقديم على الوظائف الشاغرة لمؤسسة البريد سبل ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم وهي: