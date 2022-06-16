التقديم في وظائف أمانة العاصمة المقدسة للرجال والنساء

أمانة العاصمة المقدسة، حيث تم الإعلان عن بداية قيام أمانة العاصمة المقدسة باستلام وقبول الطلبات الخاصة بالعمل وشغل عدد مميز من وظائف الحج خلال الموسم الحالي 1443 التي قد تم الإعلان عنها في وقت سابق، حيث يكون التسجيل في هذه الوظائف لمدة يوم واحد فقط، ويتم التسجيل في وظائف الحج عن طريق منصة الاستقطاب الذكية وهي واحدة من المنصات الإلكتروني الذي تم توفيرها خصيصاً من أجل التقديم على الوظائف التي تم الإعلان عنها من جانب الأمانة، وتعمل المنصة أيضاً علي استقبال الطلبات الخاصة بالتدريب التعاوني في الفترة (الصيفية) لجميع الطلاب والطالبات من الجامعات وكافة الكليات والمعاهد، وسوف نوفر لكم رابط التقديم بأمانة العاصمة المقدسة.

وظائف أمانة العاصمة المقدسة

في وقت سابق كانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت علي أنها تحتاج إلى تعيين ما يقرب من 150 وظيفة موسمية حالية بفترة موسم الحج، هذا وقد كشفت الأمانة بأن التوظيف سوف يكون نظام العقود المؤقتة، التي تصل مدتها إلى لمدة شهرين وتخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، ويكون التقديم لكلا الجنسين من (الرجال والنساء)، وجاء بيان الوظائف المطلوبة كالتالي:

مطلوب عدد 126 مراقب ميداني.

مطلوب عدد 20 سائق.

مطلوب عدد أربعة سائقين للعمل بمعدات ثقيلة.

ويتم التقديم وفق بعض الشروط الواجب توافرها علي جميع المتقدمين حتي يتم قبول التسجيل والتقديم الخاص بهم التي من أهمها أن يكون المتقدمين من حاملي الجنسية السعودية.

رابط التقديم بالوظائف الخالية

يتم التقديم بشكل إلكتروني في الوظائف الخالية أمانة العاصمة المقدسة الخاصة بموسم الحج عبر عدد من الخطوات يتم علي النحو التالي: