نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف رسمية بنظام التعاقد بمختلف التخصصات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرح عدد من الوظائف بنظام التعاقد على عدد من الوظائف الرسمية، وذلك بمختلف التخصصات والمجالات منها وظائف فنية، ومالية وهندسية، كما أوضحت أن الوظائف ستكون متاحة لكلا من الرجال والنساء، كما أشارت إلى أن هناك عدد من الشروط والضوابط لتلك الوظائف، كما نوهت إلى ضرورة توافق تلك لشروط مع المتقدمين بطلب شغل تلك الوظائف.

شروط وضوابط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف المتاحة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق وحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في أحد الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.

أن يكون المتقدم بطلب الوظيفة لائق صحيا.

أن لا يكون المتقدم للوظيفة مفصول من الخدمة بالدولة.

يشترط أن تكون معادلة المؤهل من وزارة التعليم، وذلك بالنسبة للأشخاص الحاصلين على الدرجة العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

اجتياز اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار مع طلب الوظيفة.

توفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL, IELTS , step)، والقيام بإرفاق درجة الاختبار.

موعد التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة بنظام التعاقد للرجال والنساء

أوضحت الوزارة موعد بدأ التقديم على الوظائف المتاحة لديها في العديد من التخصصات المختلفة والمعلن عنها من قبل الوزارة، سوف يتم ابتداءً من يوم الأحد القادم بتاريخ 20 من شهر ذي القعدة الجاري لعام 1443 حسب تقويم أم القرى، الموافق يوم 19 من شهر يونيو لعام 2022 وفقا للتقويم الميلادي.

خدمة بوابة التوظيف الإلكتروني من وزارة البيئة والمياه والزراعة

الخدمة عبارة عن نظام يسمح من خلاله للمواطنين التقديم على المسابقة الوظيفية التي يتم طرحها من قبل الوزارة، كما تتيح للمواطن إمكانية متابعة الطلب في مراحل التقديم، والمقابلة الشخصية والتعيين، كما يوجد بعض المتطلبات والشروط من أجل الحصول على الخدمة، وهي:

بيانات الشخص المتقدم.

بيانات الشهادات الحاصل عليها.

الخبرات الحاصل عليها.

بيانات الاختبارات التي تم اجتيازها مثل اختبار اللغة الإنجليزية، واختبار القدرة المعرفية.

ويمكن لأي مواطن أن يستفيد من هذه الخدمة من خلال الصفحة الخاصة بالخدمة وهي خدمة بوابة التوظيف الإلكتروني، ومن ثم التعرف على كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالخدمة، ومن ثم النقر على أيقونة طلب الخدمة.