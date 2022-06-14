برنامج تدريبي جديد منتهى بالتوظيف للثانوية العامة في شركة مرسيدس بنز بالسعودية

قامت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات ويعتبر التوكيل الحصري لسيارات مرسيدس بنز داخل المملكة العربية السعودية عن الإعلان عن برنامج تدريب مهني سينتهي بالتوظيف لحاملي الشهادة الثانوية من أبناء المملكة، وتوجد العديد من المميزات التي قد تحصل عليها عند الذهاب إلى مثل هذا التدريب، وإليك الآن كامل التفاصيل حول التدريب وأهم المتطلبات التي يحتاج إليها مثل هذا التدريب.

مميزات التدريب في شركة مرسيدس بنز

سبق وحرصنا على الذكر أن هناك العديد من المميزات التي قد تحصل عليها من خلال هذا التدريب، حيث يعمل على تدريب الطلاب أو المتخرجين من الثانوية العامة للتقدم على الوظائف الفنية، ويكفي أنهم سيقومون بالتدريب تحت اسم أهم وأفضل علامة تجارية في العالم، لذلك لكي تصبح من أكثر الفنيين تأهيلاً تعرف على باقي المتطلبات.

شروط التقديم على تدريب مرسيدس بنز

توجد بعض الشروط التي يجب أن تقوم بتنفيذها قبل أن تبدأ في التقديم داخل هذا التدريب، وإليك خلال هذه النقاط:

يجب أن يكون المتقدم لديه جنسية سعودية أو أحد الأطراف من والديه لديه الجنسية السعودية.

يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة.

يتراوح عمره من 18 عام حتى 23 عام.

يجب أن يكون المتقدم لائق بدنيًا.

لا يجب أن يكون المتقدم قد عمل أو يعمل في أحد الشركات الأخرى التي تم تسجيلها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

لا يجب أن يكون ممول من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لأكثر من 12 شهر.

رابط وموعد التقديم على التدريب

يمكنك أن تقوم بالتقديم على التدريب من خلال هذا الرابط الآتي mercedesbenzksa وهذا لأن التدريب فتح اليوم بالفعل من أول يوم الثلاثاء الموافق 15/11/1443هـ الموافق بالميلادي 14/6/2022، وإليك الآن طريقة التسجيل: