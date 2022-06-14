التقديم بوظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة للرجال والنساء 1443

وظائف وزارة البيئة والمياه، فقد تم الإعلان من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، عن توفير وطرح عدد من الوظائف الخالية التي يتم التقديم بها بنظام التعاقد على وظائف رسمية في عدد كبير من التخصصات المطلوبة منها التخصصات الفنية والمالية والهندسية، وقد أوضحت الوزارة بأن التقديم متاح للجنسين من الرجال والنساء، ويستطيع كل متقدم أن يقوم بتسجيل طلب إلكتروني في الوظيفة التي يرغب بها من الوظائف المتاحة وفق التخصص الحاصل عليه كل فرد بعد توافر شروط التقديم التي تحددها الوزارة التي يجب توافرها علي الجميع، وسوف نوضح لكم شروط التقديم، مع توفير رابط التقديم الرسمي في وظائف وزارة البيئة والمياه.

وظائف وزارة البيئة والمياه وشروط التقديم

يتم التقديم في وظائف وزارة البيئة والمياه وفق بعض الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط علي كل متقدم أن يكون سعودي الجنسية فقط.

يجب أن يتمتع كل متقدم للوظائف بحسن السيرة السلوك.

يتوجب ألا يكون علي كل متقدم أي أحكام بحد شرعي أو أحكام بالسجن بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد تم فصل الشخص المتقدم للوظائف من الخدمة بالدولة.

أن يتمتع كل متقدم بالقدرة الصحية علي العمل.

يجب الحصول علي معادلة المؤهل من جانب وزارة التعليم لكل من حصل على الدرجة العلمية من خارج أراضي المملكة العربية السعودية.

حصول كل متقدم علي اختبار القدرة المعرفية مع تقديم بيان يفيد بدرجة الاختبار.

الحصول علي اختبار اللغة الإنجليزية بالمستويات الآتية (TOFEL أو IELTS أو step ) مع تقديم الدرجة الخاصة بالاختبار.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الخالية المعلن عنها من جانب الوزارة من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي/ وزارة البيئة والمياه والزراعة، علي أن يتم الدخول إلى قسم الوظائف بنظام التعاقد، وملء نموذج التوظيف الذي توفره المنصة لجميع المتقدمين، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة ورفع جميع المستندات التي تطلبها الوزارة والتي تخص التقديم علي الوظيفة وفق تخصص كل فرد علي حدة.