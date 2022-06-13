الهيئة الملكية تعلن توافر وظائف جديدة لحملة الثانوية فيما أعلى براتب يتخطى 8000 ريال

أعلنت الآن الهيئة الملكية بالمملكة العربية السعودية، عن توافر عدة وظائف مختلفة. وذلك لحملة الثانوية العامة فيما فوق براتب يتخطى الـ8000 ريال سعودي. في العديد من الوظائف المختلفة داخل الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وتقبع كل وظيفة مطلوبة للعديد من الشروط التي أعلنت عنها الهيئة الملكية الآن. والتي نشرت معها كيفية التقديم وشروط التقديم الذي فتح بالفعل لكل من يحقق الشروط الخاصة بكل وظيفة. وسنعرض لكم الآن تفاصيل كل وظيفة والشروط الخاصة بها ، مع العلم أن التقديم على الوظائف المختلفة الخاصة بالهيئة الملكية سيكون متاح لفترة محدودة حتى تكتفي الهيئة الملكية من طلبات التقديم وتختار الأفراد المناسبين للوظيفة.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع براتب 8000 ريال

أعلنت الآن الهيئة الملكية عن توافر عدة وظائف بمسميات مختلفة . وهي وظائف مختلفة عن وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع السابقة التي تم الإعلان عنها والتي فتح التقديم لها بالفعل الأيام الماضية.والوظائف المطلوبة بالهيئة كالتالي:

فني هاتف : حاصل على شهادة الدبلوم في تخصص هندسة الاتصالات، ولا يشترط وجود خبرة سابقة في العمل. موظف مشتريات : حاصل على شهادة الثانوية العامة فيما فوق، ولا يشترط الخبرة السابقة في مجال العمل. مشرف مراقبة العمل : حاصل على بكالريوس الهندسة الكهربائية، لديه خبرة عامين في مجال العمل. والراتب يصل إلى 8300 ريال سعودي مشغل معدات ثقيلة ومتاح أربع وظائف : حاصل على شهادة الثانوية العامة فيما فوق، لديه خبرة ثلاث سنوات في مجال العمل، لديه رخصة قيادة سعودية سارية المفعول. مشرف ورشة : حاصل على شهادة الدبلوم في الهندسة الميكانيكية ، ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل. مهندس صيانة : حاصل على درجة البكالريوس في الهندسة الميكانيكية ، ولديه خبرة أربع سنوات في مجال العمل مع إجادة اللغة الإنجليزية. مراقب الأعمال الكهروميكانيكية: حاصل على بكالريوس الهندسة الكهربائية ، لديه خبرة عامين في مجال العمل براتب يصل إلى 7000 ريال. فني دهان : حاصل على شهادة الدبلوم الفني وما يعادلها، ولديه خبرة عامين في مجال العمل براتب يصل إلى 5500 ريال سعودي.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية 1443 التأهيل والإحلال

يتم التقديم على وظائف الهيئة الهيئة الملكية 1443 من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية. والتقديم مفتوح من يوم الأحد 13/11/1443 هجريا الموافق 12/6/2022 ميلاديا.وسيتم غلق باب التقديم فور أكتفاء الهيئة بالأعداد المطلوبة.