وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الآن بالمملكة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. عن توافر بعض الوظائف الخالية من خلال الإدارة العامة لصحة السجون بالمملكة. والوظائف المتاحة هي وظائف صحية للتعيين في المراكز الصحية بالسجون وذلك في العديد من المناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية. والتقديم للأطباء سيكون بشكل إلكتروني كما سنشرح لحضراتكم . وذلك للعديد من التخصصات الطبية المحددة في المدن المختلفة بالمملكة وفقا لشروط تحددها الإدارة العامة للخدمات الطبية لصحة السجون. ويتم التقديم في وقت تحدده وزارة الداخلية وسيكون خلال أيام قليلة من الآن على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة. ولكل مدينة بالمملكة هناك العديد من الوظائف المطلوبة للتقديم عليها.

وظائف الإدارة العامة لصحة السجون بالمملكة العربية السعودية

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عن حاجته لعدة وظائف بالمدن المختلفة بالمملكة مع مؤهلات محددة وهي كالتالي:

طبيب نائب حاصل على الزمالة أو الماجستير – تخصص باطنة – بالرياض ، جازان ، الدمام ، الإحساء. طبيب نائب حاصل على الزمالة أو الماجستير – تخصص طب أسرة ومجتمع- بالرياض ، القصيم ، تبوك ، نجران وبيشة.. طبيب نائب حاصل على الزمالة أو الماجستير – تخصص جلدية – بالرياض ، جازان . طبيب نائب حاصل على الزمالة أو الماجستير – تخصص نساء وولادة ، عيون ، صحة عامة، أطفال، أنف وأذن ، نفسية- بالرياض . طبيب عام حاصل على البكالريوس تخصص طب وجراحة عامة – الرياض-جازان-الدمام-الأحساء-الحدود الشمالية-تبوك-الجوف–نجران -بيشة- القصيم – حائل-القريات- وادي الدواسر رفحاء- الباحة- الخرج . طبيب عام حاصل على البكالريوس – تخصص طب وجراحة الأسنان- بالرياض ، جازان . صيدلي حاصل على درجة البكالريوس – العلوم الصيدلية – الرياض-جازان-الدمام-الأحساء-الحدود الشمالية-تبوك-الجوف- نجران -بيشة – القصيم. أخصائي غير طبيب حاصل على البكالريوس في التخصصات الصحية المساعدة – الرياض – جازان – الدمام – الإحساء. فني صحي حاصل على الدبلوم في التخصصات الصحية المساعدة – الرياض – الجازان – الدمام – الإحساء. فني تمريض حاصل على الدبلوم – تخصص تمريض – الرياض – جازان- الدمام- الأحساء- القصيم- حائل – تبوك – نجران – القريات – الحدود الشمالية – وادي الدواسر- بيشة- الجوف-رفحاء- الخرج- الباحة.

التقديم على وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية 1443

يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي ، هذا ولم تعلن وزارة الداخلية عن موعد فتح التقديم الإلكتروني إلا أنه سيكون قريبا جدا ولمدة محدودة فقط.