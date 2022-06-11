طيران الإمارات تعلن عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية العامة ومايعادلها

أعلنت شركة طيران الإمارات الآن عن فتح باب التوظيف في العديد من الوظائف ذات المسميات المختلفة. وذلك لحملة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أخرى للعمل بالشركة وفق بعض الشروط المطروحة من قبل شركة طيران الإمارات. وأكدت طيران الإمارات على أن العمل سيكون متوافر في الرياض والظهران بالنسبة للوظائف المتاحة في المدينتين فقط بالمملكة العربية السعودية. ويتم التقديم لمن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها طيران الإمارات والتي سنعرضها عليكم بالتفصيل داخل المقال. والتقديم يكون بشكل إلكتروني فقط من خلال الموقع الرسمي لشركة طيران الإمارات ومن يحصل على الموافقة المبدأية من قبل الشركة سيتم إعلامه لعمل المقابلة الشخصية.

وظائف شركة طيران الإمارات بالرياض والظهران

أعلنت شركة طيران الإمارات عن توافر بعض الوظائف ذات المسميات المختلفة في مقر الشركة بالرياض وظهران وكل وظيفة لها شروط محددة. والوظائف التي طرحتها الشركة لحملة الثانوية العامة ومايعادلها من المؤهلات الأخرى والوظائف كالتالي:

وظيفة مساعد أول دعم المبيعات في مدينة الرياض والتي تحتاج إلى متقدمين بالشروط التالي:

والتي تحتاج إلى متقدمين بالشروط التالي: يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها

لديه أربعة سنوات من الخبرة في مجال المبيعات والسفر

يجيد اللغة الإنجليزية بشكل كبير في التحدث والكتابة

يجيد التعامل ببرنامج MS Word وبرنامج MS Exel

أما بالنسبة إلى مدينة الظهران فتحتاج إلى وظيفة تنفيذي مبيعات :

يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

لديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات في المبيعات مع شركات الطيران أو وكالة سفر معترف بها

يكون حاصل على رخصة قيادة محلية سارية

يجيد التعامل مع تطبيقات مايكروسوفت أوفيس

التقديم على وظائف شركة طيران الإمارات 2022

أعلنت طيران الإمارات أن التقديم على الوظائف المذكورة متاح إلكترونيا من يوم الجمعة الموافق 11/11/1443 وبالتقويم الميلادي 10/6/2022 .ومستمر حتى يوم الخميس القادم 24/11/1443 هجريا الموافق 23/6/2022 ميلاديا. والتقديم متاح فقط عبر الموقع الرسمي لشركة طيران الإمارات . ويجب التأكيد على إدخال كافة المعلومات والأوراق أو المستندات المطلوبة بشكل صحيح حتى لايتم حذف طلب المتقدم تلقائيا. وسيتم غلق باب التقديم في الموعد المعلن عنه ولن تقبل إي طلبات أخرى عقب الموعد المحدد.