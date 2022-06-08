نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم لرتب المعلمين فى الاردن 2022 || moe.gov.jo عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم لرتب المعلمين فى الاردن 2022 || moe.gov.jo عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية ، بعد أن طلبت المملكة الأردنية الهاشمية مرارًا وتكرارًا ترقية المعلمين ، استجابت وزارة التربية والتعليم لمطالبهم ونشرت أسس تعيين رتب للمعلمين العاملين في الوزارة قالت وزارة التربية والتعليم إن هناك مدرسين مقسمين إلى ستة رتب ، ولكل منها راتبها الخاص الأساس هو كما يلي: المستوى.

كشف راتب وزارة التربية والتعليم 2022 الرسمي الشهر الحالي المعلمين والمعلمات

مستوى المعلم ، يجب أن يكون: خمس سنوات من الخبرة العملية في التدريس في وزارة التربية والتعليم.

المؤهل الأدنى درجة البكالوريوس شهادة ICDL أو ما يعادلها.

يجب ألا يقل تصنيف أدائه عن العامين الماضيين (جيد).

مدرسو الصف الثاني والأول: يتمتع المعلمون بخبرة عشر سنوات في التدريس العملي في وزارة التربية والتعليم.

حاصل على بكالوريوس ودرجة دراسات عليا.

إجازة دائمة لمهنة التدريس شهادة ICDL أو ما يعادلها ودورة معتمدة لا تقل عن (160) ساعة تدريبية يجب ألا يكون تقييم أدائه للسنوات الثلاث الماضية أقل من (جيد) المستوى الثالث للمعلمين الخبراء: – خمسة عشر عاما من الخبرة في التدريس العملي في وزارة التربية والتعليم.

معلومات عن كشف رتب المعلمين 2022

درجة البكالوريوس والدرجة الثانية والماجستير على الأقل شهادة ICDL أو ما يعادلها ولا تقل عن (1.60) ساعة من المقررات الدراسية المعتمدة اثنان أو أكثر من المؤلفين تم نشرهم أو قبولهم للنشر يجب ألا يكون تقييم أدائه للسنوات الثلاث الماضية أقل من (جيد).

كيف احتسبت نسب العلاوات الجديدة للمعلمين

أما بالنسبة لمستوى الدعم التربوي ، فيجب أن يكون لديه 5 سنوات من الخبرة التعليمية العملية في مجاله ، على الأقل مؤهل علمي ، ودبلوم ما بعد الثانوي ، وشهادة ICDL أو ما يعادلها ، وتقدير أداء لا يقل عن (جيد) في العامين الماضيين.

للحصول على لقب مدير تعليم من المستوى الأول ، يجب أن يكون لدى الفرد عشر سنوات من الخبرة في التعليم العملي في وزارة التربية والتعليم ، ودرجة البكالوريوس ودرجة ما بعد البكالوريا ، وشهادة ICDL أو ما يعادلها ، مع دورة معتمدة من عدم أقل من (مئه وستين) ساعة تدريبية ، ومدة تدريبه ثلاث سنوات ، ويجب ألا يقل تقييم الأداء عن (جيد).

رابط كشف راتب وزارة التربية والتعليم 2022

تم إصدار جدول رواتب المعلمين بوزارة التربية والتعليم لعام 2022 ، وأدخل الرابط إلى جدول رواتب المعلمين لعام 2023 الخاص بوزارة التربية والتعليم تم نشر سلم الرواتب الشهري لوزارة التربية والتعليم الأردنية للموظفين والمعلمين التابعين للوزارة.

يمكن للموظفين والمعلمين الآن الوصول إلى تفاصيل الترقية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وهذا ما حصلوا عليه بعد أطول إضراب في التاريخ الأردني كتب فيه المعلمون أروع لوحات الصبر والثبات.

تأتي الرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني ، حفظه الله ، لتوجيه الحكومات الأردنية المتعاقبة من خلال كتب الهيئة الملكية لتطوير قطاع التعليم في التشريعات والسياسات والأنظمة والتوجيهات والمناهج وحوسبة التعليم والمعرفة ، العلوم وغيرها والنشر الإلكتروني والتأهيل والتطوير وبناء شراكات مجتمعية محلية وعربية ودولية وتحسين الواقع.

يوفر الوصول الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي للمعلمين الأردنيين وجميع القادة التربويين في المراكز والمجالات تأتي تعليمات جلالة الملك من إدخال أنظمة التعلم الإلكتروني ، ونشر المعرفة الإلكترونية ، وتطوير المحتوى المعرفي ، والتعليم المحوسب والمناهج المحوسبة ، وتدريب المعلمين لقيادة رخصة كمبيوتر دولية.

في الواقع ، تتحقق الرؤية الملكية لتطوير ثقافة التعليم والحوسبة بين المعلمين والمديرين والمشرفين والمرشدين والإداريين والطلاب والأوصياء شهد التعليم في الأردن ثورة معرفية تكنولوجية ضخمة ، ونحن نجني ثمارها الآن ، حيث يساهم الجميع في إثراء المعرفة العلمية يشجع المعلمون والقادة التربويون نشر المحتوى الإلكتروني عن طريق نشر الدراسات العلمية والمرجعية في المجلات العلمية الوطنية والعربية ، والمشاركة في مؤتمرات تعليم العلوم في الأردن وخارجه ، وكم عدد قادة التربية والتعليم والمعلمين والمعلمين الذين يرافقون جلالة الملك في المجال العلمي ، منتديات تعليمية ومعرفية خارج الأردن.

يواصل جلالة الملك تطوير المعلمين الأردنيين من خلال تطوير المبادرات الملكية في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمعلمين ، بما في ذلك إحدى رؤى جلالة الملك ، “هرم المعلم” ، حفظه الله ، من خلال تطوير المعلمين في الفصول الدراسية والمدارس.

والأداء والممارسة والسلوك في بيئات المجتمع ، وتطوير تصنيفات المديرين في المركز وفي الموقع يسعى جلالة الملك إلى الارتقاء بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ خطوات للحصول على هذه الدرجات للمعلمين من خلال نظام مرن بسيط وبعيد عن التعقيد ، من أجل الحصول على الدرجات المناسبة لكل معلم لتحفيز وتشجيع وتطوير الأداء و الممارسة ، هي الرؤية السامية للملك جلالة الملك حفظه الله.

من هنا

لكن هناك العديد من التحديات والعقبات في ما يحدث وما يحدث في تطبيق هذا النظام ، وأصبحت اللوائح والتشريعات الخاصة بهذا النظام غير مستقرة ، حيث تم تطبيق مجموعة من المعلمين على النظام السابق ، تم تصنيف بعضهم والبعض يطور ملفات تحصيل في ظل تعديلات جديدة للحصول على تصنيفات ، وبعض التعديلات الجديدة ، حتى 29 نوفمبر 2021 ، باستثناء البحوث المستخرجة من الماجستير والدكتوراه ، التي تنشرها جامعة البحث العلمي ، وعملية تقييم البحث ، مع تعليمات وشروط متطلبة للغاية على طول الطريق ، يمثل عائقًا رئيسيًا أمام الحصول على ترتيب.

ينص التوجيه على النشر في المجلات العلمية الدولية المؤهلة لـ ISI و Scopus ، وهو شرط لا يمكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الوطنية والعربية الوفاء به لعدد من الأسباب ، بما في ذلك الافتقار إلى المجلات العربية والوطنية ، بما في ذلك رسوم النشر والتحكيم المرتفعة ، والتي تصل إلى 1000 دولار.

وتستغرق عدة أشهر للحصول على الموافقة ، بما في ذلك الدراسات المرفوضة ، حيث يتم استبدال المجلات سنويًا في قاعدة البيانات السابقة ، إذن ، كيف يمكن للمعلمين متابعة هذه المجلات ، خاصة في العالم العربي والأردن ، فهي قليلة جدًا ، وحتى التصنيفات الموجودة في قاعدة البيانات السابقة نُشرت باللغة الإنجليزية ، ولا شك في أنها ظروف قاسية جدًا بالنسبة لها.

وينطبق المعيار على مثل هذه البحوث والدراسات المنشورة في مجلات نادرة في العالم العربي منها 5٪ فقط من قواعد بيانات سابقة.

– نتساءل لماذا لا تتم الموافقة على أبحاث وأطروحات الماجستير والدكتوراه لتصنيفات أعضاء هيئة التدريس للنشر والمراجعة في المجلات الوطنية والعربية.

– لماذا لا تقوم وزارة التربية بتوظيف فرق بحثية عن المعلمين لحل مشاكل تربوية بغرض رفع مستوى المعلمين كما يحدث في الدول المتقدمة؟ هناك العديد من المجلات العلمية الوطنية الإلكترونية ، ذات الأرقام القياسية الدولية ، مصنفة ومرخصة من قبل شبكة ISSN الدولية ، مصنفة حسب الشبكة العربية وقاعدة البيانات ، ومعتمدة للترقية من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المحلية والعربية ، فلماذا ليس لغرض أعضاء هيئة التدريس.

لماذا لا يتم تصنيف المجلات لغرض نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس في الفئات التالية: 10 نقاط للمجلات المصنفة للبحث في ISI و Scopus المجلات المصنفة في قواعد البيانات العربية (دار المنثمة ، شمعة للدراسات التربوية ، 8 نقاط).