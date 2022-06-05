نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل في موسم الحج عبر تصاريح منصة “أجير” الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرص عمل في موسم الحج عبر تصاريح منصة “أجير” الإلكترونية بحلول موسم الحج تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع أمارة منطقة مكة المكرمة عن توافر عدد من الفرص للعمل في موسم الحج القادم من خلال المنصة الإلكترونية والتي تعمل على أصدار التصاريح للعمل داخل مدينه مكه المكرمة المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين من اجل مساعدة وخدمة و زوار بيت الله في موسم الحج لهذا العام 1443 هجرية تعدي منصة “أجير” من المنصات المتخصصة في توفير فرص العمل وزيادة القوى العاملة داخل المملكة السعودية التي تسهم في الخدمات وزيادة الإنتاج وخاصه العمالة الموسمية التي تحتاج إليها المملكة في موسم الحج من خلال رابط منصة أجير.

شروط منصة “أجير” للحصول على وظائف الحج

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة يحمل الجنسية السعودية. يشترط ألا تقل خبرة الراغب في الحصول على الوظيفة عن سنة في هذا المجال. اجتياز كافة المقابلات الشخصية للحصول على الوظيفة. تقديم ما يثبت خلو صحيفة الجنائية من أي السوابق وقضايا على المتقدم. أن يكون المتقدم على دراية بأنه يمكن أن يقوم بالعمل في أي وقت من اوقات اليوم.

كم قيمة راتب وظائف الحج والعمرة في المملكة

يتقاضى الراغب في الحصول على وظائف الحج والعمرة من الدرجة الرابعة راتب بقيمة 6980 جنية سعودي.

في حال إذا كان الراغب في الوظيفة موظفا في الدرجة الخامسة فأنه يتقاضى راتب قيمته 7,285 ريال سعودي.

أما الراغب في وظيفة موظفة من الدرجة السادسة فأنه يحصل على مرتب بقيمة 7590 ريال سعودي أما بالنسبة إذا كان موظفا في الدرجة الثامنة فأنه يحصل على راتب بقيمة 8,200 ريال سعودي.

طريقة التقديم على فرص عمل في موسم الحج عبر “أجير”

من خلال النظام الإلكتروني المنظم لمنصة “أجير” يسرت كل الأمور بين أصحاب المنشآت المختلفة للمواطنين والمقيمين في التواصل مع بعضهم البعض بدون أي تعب أو جهد يمكن التعرف على الوظائف المتوفرة من خلال التقديم عليها باتباع ما يلي من الخطوات:

الذهاب إلى “منصة أجير” إلكترونية. يتعين عليك اختيار ما كنت من الأفراد أو من المنشآت. يجب تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. سوف يسدل أمامك فرص العمل المتاحة واهم المعلومات الخاصة بها.

أهداف منصة “أجير” للعمالة

يهدف البرنامج إلى تقديم حلول لأصحاب الأعمال ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي وتقليل الاعتماد على العمالة الخارجية .

تعمل منصة أجير على زيادة المستوى العام للعماله وزيادة كفائتهم الانتاجية.

ويذكر أن “أجير” تسعى إلى تعزيز المرونة والحركة في ما يتعلق بالقوة العاملة في السوق السعودي وذلك لتغطيه احتياجات المنشآت.