نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف الحج المؤقتة 1443 عبر أجير وشروط التقديم ومدة تصريح العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في وظائف الحج المؤقتة 1443 عبر بوابة أجير، لقد بدأت المملكة العربية السعودية بالاستعداد إلي موسم الحج وقد حددت وزارة الحج والعمرة عند موعد التسجيل في الحج لهذا العام 1443، و أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن فتح باب التقديم في وظائف الحج المؤقتة لهذا العام 1443، وهذه الوظائف مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط وهو منذ بداية موسم الحج حتى ينتهي موسم الحج، وحددت الوزارة على أن التقديم سيكون عبر بوابة أجير الإلكترونية حيث تقدم بوابة أجير الإلكترونية الكثير من الخدمات الوظيفية لخدمة المواطنين والمقيمين السعوديين، وسنقدم لكم شروط التقديم وطريقة التسجيل.

رابط التسجيل في وظائف الحج المؤقتة 1443 عبر بوابة أجير

لقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن فتح باب التقديم في وظائف الحج المؤقت لهذا العام 1443 والتسجيل عبر بوابة أجير الإلكترونية، ورابط التسجيل هو:

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة أجير الإلكترونية.

ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل الأفراد.

ستطلب منك تسجيل الدخول قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

على الفور سيتم انتقالك إلى الصفحة الرئيسية قم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار أيقونة تسجيل دخول المنشآت.

بعد ذلك قم بتحديد الوظيفية التي تريد التقديم إليها.

قم بمراجعة الشروط والأحكام.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة ( الإسم، رقم الجوال وغيره من البيانات).

في حالة توفير كافة الشروط سيتم إرسال رسالة نصية على جهازك قبولك في الوظيفة.

شروط التسجيل في وظائف الحج المؤقتة لهذا العام 1443

لكي يتم قبولك في وظائف الحج المؤقتة لهذا العام 1443 لابد من توافر الشروط التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية.

حصول المتقدم على تصريح العمل الإلكتروني.

أن يكون المتقدم محصن من فيروس كورونا (محصن جرعة أولى، محصن متعافي، محصن جرعتين).

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة.

ألا يكون يعاني من أمراض معدية أو أمراض مزمنة.

مدة صلاحية تصريح وظائف الحج المؤقتة لهذا العام 1443

لقد حدد أن مدة صلاحية تصريح وظائف الحج المؤقت لهذا العام هي 3 أشهر فقط وتبدأ مع بداية موسم الحج وتنتهي مع نهاية موسم الحج.