رابط التقديم على وظائف الهلال الأحمر السعودي اعرف الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

رابط التقديم على وظائف الهلال الأحمر السعودي هذه الكلمات يكثر عنها البحث الآن لراغبي التقديم على تلك الوظائف التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي في المملكة العربية السعودية حيث أعلن عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة سواء للجنسين من الرجال آو النساء بمختلف مناطق المملكة السعودية ويتم تعيين المتقدمين من خلال المسابقة الوظيفية والتي تمثل وظائف الهلال الأحمر السعودي في أخصائي إسعاف وطب طوارئ معكم نلقي الضوء حول متطلبات هذه الوظائف من شروط التقديم والأوراق والمستندات المطلوبة لذلك.

رابط التقديم على وظائف الهلال الأحمر

يبدأ التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لهيئه الهلال الأحمر السعودي وفقا للمواعيد الموضحة أدناه.

كما يجب أرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغة pdf ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي https://jobs.srca.org.sa/registration.aspx.

شروط التوظيف في هيئة الهلال الأحمر السعودي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون من حمله شهاده البكالوريوس في الخدمات الطبية الطارئة. إذا كان المتقدم حاصل على شهادة بكالوريوس من خارج البلاد فيتطلب منه معادلة هذه ألشهادة من قبل وزارة التعليم بالسعودية. يتعين على المتقدم أن يكون حاصل على تسجيل مهن ساري المفعول من الهيئة السعودية لتخصصات الصحية. يتطلب من المتقدم الحصول على احدي الدورتين (دعم الإصابات المتقدم اPHTLS) أو (ITLS). حاصل على دورة (BLS)ودورة (ACLS)سارية المفعول. كما يجب أن يكون المتقدم على دراية باستخدامات الحاسب الألي. أن يكون المتقدم لائقا صحيا للوظيفه المطلب شغلها حسب الشروط المعلن عنها. من اهم الشروط أن يجتاز الاختبارات الكتابية والعلمية والمقابلات الشخصية. أن يكون المتقدم مهيا ومستعد للعمل وفقا لحاجة العمل بالهيئة في أي منطقة من مدن المملكة. على المتقدم للوظيفه أن يكون قد اخذ كافة جرعات لقاحات كرونا. هنا تبقى الأولوية لمن لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

أماكن العمل

الاخصائيين:

بمختلف مناطق المملكة حسب احتياج ألهيئة.

الاخصائيات:

فرع الهيئة بمنطقة المدينة.

أهم المستندات والأوراق للتوظيف في الهلال الأحمر

أحضار المؤهل العلمي المطلوب. تقديم الهوية الوطنية للمتقدم.

أحضار معادلة الشهادة لمن حصل عليها من خالد البلاد.

التصنيف المهني.

يلتزم بإرفاق ثلاث دورات وادى (AcLS) واحدي الدورتين(PHTLS )أو(ITLS) على أن تكون سارية المفعول.

#ملحوظة هامة.. عند التقديم في حالة عدم أرفاق المستندات والأوراق المطلوبة في طلب التقديم سوف يستبعد الطلب نهائيا.

موعد التقديم

قد أوضح الهلال الأحمر السعودي أن بداية التقديم على الوظائف الشاغرة من الأحد 28/10/1443 هجرية الموافق 29/05/2022 ميلادية 5 / 11 / 1443 هجرية الموافق 04/06/2022 ميلادية.