وظائف شاغرة بالهلال الأحمر 1443 السعودي للرجال والنساء بمختلف مدن المملكة

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عمر شويل - جدة وظائف شاغره بالهلال الأحمر 1443 السعودي للرجال والنساء اعلن فتح باب استقدام أخصائي إسعاف وطب طوارئ للرجال والنساء حسب المسمى الوظيفي أخصائي إسعاف وطب طوارئ عبر تنظيم مسابقه لتعيين المتقدمين للوظيفة بمختلف مناطق المملكة من خلال وظيفة شاغرة وفقا لشروطه معينة يجب توافرها في المتقدم وقد حددت هيئة الهلال الأحمر في المملكة أماكن العمل الاخصائيين الذكور في مختلف مناطق المملكة حسب احتياجات الهيئة وكذلك عمل وتخصصات في فرع الهيئة بمنطقه المدينة المنورة.

الوظائف الشاغرة في الهلال الأحمر

والجديد بالذكر أن الاخصائيين :

بمختلف مناطق المملكة حسب احتياج الهيئة.

الاخصائيات: فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة.

المسمى الوظيفي:

أخصائي/ أخصائية إسعاف وطب الطوارئ.

شروط التوظيف المطلوبة في الهلال الأحمر السعودي

نعرض هنا لكم أإهم شروط ومتطلبات الهلال الأحمر السعودي للرجال والنساء حيث وضع عدد من الشروط والمهارات المختلفة سوف نقوم بتوضيحها فيما يأتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص (الخدمات الطبية الطارئة).

بالنسبة للمتقدم الحاصل على شهادة من خارج المملكة فيجب عليه معادلة لوزارة التربية والتعليم السعودي.

أن يكون حاصلا على دورة ( BLS) ودورة (ACLS) سارية المفعول حسب الشروط الموضحة.

بالإضافة إلى ذلك أن يكون حاصلا على احدي الدوريتين (ITS) أو (PHTLS) سارية المفعول حسب الشروط الموضحة.

القدرة على استخدام الكمبيوتر.

أن يتم اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلات الشخصية.

يجب أحضار المؤهلات العلمية مع المستندات الثبوتية المطلوبة عند الطلب لاحقا.

أن يكون لائقا صحيا للوظيفة المطلوبة.

يجب أن يكون لدى المتقدم استعداد للعمل وفق احتياجات الجهاد في أي منطقة في مناطق المملكة.

سوف تعطى الأفضلية لأولئك الذين لديهم رخص قيادة سارية.

أن يكون المتقدم اخذ جميع جرعات فيروس كورونا.

في حال عدم توافر الشروط المشار إليها يستبعد صاحب الطلب بشكل نهائي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على وظائف الهلال الأحمر

المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم. تقديم الهوية الوطنية. سبق وذكرنا أن لابد من عمل معادلة الشهادة لمن حصل عليها من خارج المملكة. تصنيف المهن. أن يكون حاصلا على دورة سارية المكون حسب الاشتراطات الموضحة.

طريقة التقديم على وظائف الهلال الأحمر

موعد التقديم على وظائف الهلال الأحمر

البدء في استقبال طلبات راغبي الحصول على وظائف الهلال الأحمر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28/10/1443 بالموافق 29/05/2022 و ينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 23/03/1443 بالمقابل 4/6/2022.

ملحوظة هامة..

في حالة تقصير مقدم الطلب بعدم إضافة أي مسند قد ذكر فسيتم استبعاد الطلب.