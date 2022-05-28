رابط و شروط التسجيل و التقديم فى وظائف المعهد السعودي التقني للتعدين 1443 -2022

يبحث الكثير من أبناء المملكة خلال هذه الفترة عن شروط الالتحاق والتسجيل فى برامج المعهد السعودي التقني المنتهى بالتوظيف. حيث ازدادت عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البناء المملكة للتسجيل فى هذه الوظائف. والمعهد السعودي التقني من المعاهد التي يرعب أبناء المملكة فى التسجيل والالتحاق بها. حيث يقدم المعهد الكثير من المزايا لكل المشتركين فى برامج التدريب حتى انتهاء الدورة والالتحاق بالوظائف. ومن خلال موقع ثقفنى سوف نستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم فى المعهد السعودي التقني للتعدين.

المعهد السعودي التقني

من الجدير بالزكر ان المعهد قد اعلتن عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية. فى برنامج دبلوم التعدين المنتهى بالتوظيف فى شركة جاك رايك الشيد. وان المنطقة المستهدفة هي مكة المكرمة. وذلك وفقا للتفاصيل التأليه.

أولا مزايا التسجيل فى برامج التدريب

الحصول على مكافئات شهريه.

أيضا الحصول على سكن او بدل سكن.

كذلك الحصول على بدل مواصلات.

ثم الحصول على تامين طبى.

التسجيل فى التأمينات الاجتماعية.

شروط القبول والتسجيل

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أيضا ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية قسم علمي 80% .

كذلك يكون المتقدم حاصل على اختبار القدرات 65%.

أيضا يكون المتقدم حاصل على اختبار التحصيلي.

كما يجب ان يكون المتقدم لائق طبيا.

الا يكون قد سبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشريه.

مؤعد التقديم

قد اعلن المعهد السعودي التقتني ان التقديم سوف يبدا من يوم الاحد 29 -5-2022 الموافق 28 -10 -1443.

وان التقديم سوف يستمر حتى يوم السبت 4 -6 -2022 الموافق 5 – 11-1443.

طريقة التقديم فى برامج المعهد السعودي التقني

الدخول الى موقع المعهد السعودي التقني من خلال الموقع الرسمي.

ثم اختيار الموضوع من اجل التسجيل فى برامج التدريب.

الموافقة على الشروط والاحكام.

الضغط على ايقونة التسجيل بالبرنامج الذى تم اختياره.

ادخال كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة فى الخانات المخصصة.

التأكد من البيانات والمعلومات ثم ارسال الطلب.

طباعة الطلب والاحتفاظ به للمراجعة.

ملحوظه هامة