وظائف البريد السعودي سبل الشروط ورابط التقديم

تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين في السعودية حول الوظائف الخالية فقد أعلنت مؤسسة البريد السعودي من خلال صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر حول وظائف البريد السعودي، وأكدت مؤسسة البريد عن ضرورة توافر شروط الاستحقاق لكي يمكن للمتقدمين الحصول على الوظيفة، ونوضح بداخل المقال شروط التقديم بوظائف البريد السعودي وكيفية التقديم واهم الوظائف المتاحة بالبريد حيث قامت مؤسسة البريد السعودي سبل بالإعلان عن عدة وظائف شاغرة بالسعودية، وقد وضحت المؤسسة بأن هذه الوظائف تتمثل في “إدارية، هندسية، تقنية، قانونية، مالية”، وتعد هذه الوظائف خاصة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على الوظائف في البريد السعودي:

أوضحت مؤسسة البريد السعودي عن ضرورة توافر شروط الاستحقاق لمن يرغب في التقديم للحصول على وظائف البريد السعودي، وهذه الشروط هي:

يشترط أن يكون المستفيد بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

كما يشترط أن يكون لدى مقدم الطلب رخصة قيادة سارية.

وكما يشترط على الشخص المتقدم كمندوب توصيل أن يكتب تعهدًا بشأن الأشياء التي سيتم استلامها وتقديمها في حالة جيدة دون أي ضرر أو خسارة.

ويشترط أن يلتزم المتقدم بالعمل والمواعيد النهائية.

وكما يشترط أن يكون لدى الشخص المتقدم للوظيفة سيارته الخاصة.

ويشترط أن يكون جيدًا في المحادثة وأن يكون وسيمًا.

ويشترط أن يكون لدى المتقدم هاتف حديث متصل بالإنترنت.

الوظائف المتاحة بالبريد السعودي سبل:

أخصائي أول الامتثال الدولي.

مدير البرنامج.

مدير التحول.

مدير المرافق.

مستشار قانوني للعقود والاتفاقيات.

أخصائي الامتثال.

أخصائي أول ضمان الجودة.

مدير DevOps.

مدير تقييم المخاطر.

مدير عام التدقيق الداخلي.

نائب الرئيس للشؤون المالية.

مدير التجارة الإلكترونية المحلية.

مدير البيانات وشراكات المبيعات.

رئيس المحاسبة (General Ledger).

أخصائي الأحداث الخارجية.

مدير منتجات التجزئة والخدمات الحكومية.

خبير لوجستي.

كيفية التقديم على وظائف البريد السعودي سبل: