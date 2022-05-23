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عمر شويل - جدة وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي السعودي 1443 للرجال عبر منصة ابشر قد أعلنت عنه وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس 19 مايو 2022 ميلادية عن توافر عدد من الوظائف الخالية العسكرية للتعيين على العديد من الرتب من مختلف المدن في المملكة وتم تعيين هذه الوظائف للرجال فقط الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو شهاده الثانوية العامة أو ما يعادلها وعن فتح باب التقديم والتسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 من الآن سوف نوافيكم من خلال هذا التقرير عن كافة التفاصيل من حيث رابط التقديم وطريقة وموعد التسجيل بالإضافة إلى ذلك شروط التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي السعودي 2022- 1444هجرية.

رابط التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي السعودي عبر ابشر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية انه يتم استقبال طلبات التقديم لوظائف الأمن الدبلوماسي رجال عبر منصة ابشر الإلكترونية وفق الخطوات التي سوف نوضحها لكم بالأسفل وهى خطوات التسجيل بوظائف الأمن الدبلوماسي.

على المتقدم الذهاب إلى منصة ابشر الإلكترونية ومنها إلى ابشر توظيف.

ثم النقر على أيقونة “الوظائف المتاحة” في القائمة بالأعلى.

يستوجب على المتقدم اختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل التعليمي الحاصل عليه جندي و جندي أول و عريف وكيل و رقيب.

قم بكتابة جميع البيانات والمعلومات في الأماكن المخصصة لذلك وهي:

(الاسم – رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – تحديد نوع الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب).

وبعد النقر على أيقونة حفظ البيانات.

الخطوة الأخيرة الضغط على إرسال الطلب.

شروط استحقاق التقديم على وظائف الأمن الدبلومات السعودي للرجال

حددت شروط من قبل وزارة الداخلية السعودية والتي يجب استقاؤها في كل من يتقدم على هذه الوظائف الخاصة للأمن الدبلوماسي من خلال النقاط الأتية نتعرف الشروط المطلوبة.

تم تعيين تلك الوظائف لمواطني المملكة العربية السعودية فقط. ولكن يستثنى المواطنين الذين نشاؤا مع والديهم خارج البلاد في خدمة الوطن. أن يكون متزوج من سعوديه الجنسية. يشترط أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب للالتحاق بتلك الوظائف. أن يكون المتقدم صاحب سمعة طيبة وحسن السير والسلوك وغير مطلوب في قضايا جرائم مخلة والأمانة والشرف. يجب أن يكون طول المتقدم متناسب مع وزنه حسب لائحة الطبية السارية عند التقديم على تلك الوظائف. ألا يكون سبق له العمل بأي من الهيئات سواء كانت الحكومية أو العسكرية فلا يحق له التقديم. يجب اجتياز كافة الاختبارات والاجراءات الخاصة بالقبول. في حالة حصول المتقدم على شهادة المؤهل الدراسي من خارج المملكة يجب عليه معادلتها من وزارة التعليم السعودي و اعتمادها أيضا.

موعد التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي السعودي

تم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي السعودي في المملكة العربية السعودية الخميس 18 شوال 1443 هجرية الموافق 19 مايو 2022 ميلاديا.

وقد وضحت وزارة الداخلية أن موعد التسجيل الفعلي سوف يبدأ من يوم السبت 21 مايو 2022 ميلادية الموافق 20 شوال 1443 هجرية وسوف يستمر التقديم على الأمن الدبلوماسي رجال على مدار الأسبوع القادم لينتهي يوم الخميس 26 مايو 2022 ميلادية الموافق 25 شوال 1443 هجرية وسوف يتم التسجيل والتقديم من خلال بوابة ابشر للتوظيف.

ما هي تخصصات الأمن الدبلوماسي السعودي 1443-2022

لكل من يرغب في الحصول على وظيفة شاغرة من وظائف قوات الأمن الدبلوماسي بالمملكة السعودية لعام 1443 و 2022 يسال عن ما هي تخصصات الأمن الدبلوماسي السعودي وهي:

رتبة جندي:

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

جندي أول: