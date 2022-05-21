نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443 فتح باب التسجيل اليوم ابشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب حساب الأمن العام الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية للتعيين على رتبة جندي أو جندي أول أو عريف أو وكيل رقيب وفق المؤهل التعليمي المناسب الحاصل عليه المتقدم بقطاع القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت الموافق لتاريخ 20 شوال 1443هـ، كما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي شروط الأمن الدبلوماسي تقديم للالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف المناطق، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط منصة ابشر توظيف الأمن الدبلوماسي للرجال، إلى جانب التعرف على شروط التسجيل في الوظائف الشاغرة.

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 للتعيين على الرتب العسكرية من جندي وحتى وكيل رقيب لمن يتوافر لديه شروط التقديم على الوظائف المعلنة.

فمن ينطبق عليه شروط التقديم في الأمن الدبلوماسي رجال، يمكنه التقديم الآن من خلال منصة ابشر للتوظيف، وقد حددت الإدارة فترة استقبال طلبات القبول والتسجيل لتعبئة النموذج الأولي عبر منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية، حيث يمكن الآن الإطلاع على موعد بدء التسجيل ونهايته من خلال النقاط التالية:

يبدأ تسجيل الأمن الدبلوماسي اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 20 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 21 مايو 2022م.

ينتهي تقديم الأمن الدبلوماسي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 25 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 26 مايو 2022م.

ويتم استقبال طلبات التقديم على الأمن الدبلوماسي عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة ابشر توظيف وزارة الداخلية المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية العسكرية للقطاعات المستفيدة من هذه الخدمة المجانية، فمن ترغب في الحصول على رابط تقديم الأمن الدبلوماسي رجال 1443، يمكنها ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط ابشر للتوظيف تقديم الأمن الدبلوماسي (jobs.sa).

شروط التسجيل في الأمن الدبلوماسي 1443

أوضحت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة لديها، فمن يرغب تقديم الأمن الدبلوماسي يجب عليه التحقق من مدى انطباق شروط القبول الموضحة بالنقاط التالية:

وظائف الأمن الدبلوماسي للمواطنين السعوديين أصلاً ومنشأً، وقد ورد استثناءً على شرط المنشأ، حيث يمكن تقديم من نشأ مع والده خلال خدمته للدولة في خارجها. أن يتوفر لديه حسن السمعة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية. ألا يكون قد تم إنهاء خدماته من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب. لا يكون المتقدم موظفاً بأي جهة حكومية. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. في حال الحصول على الشهادة من خارج المملكة فيجب معادلتها مع التصدق عليها من وزارة التعليم. اجتياز كافة إجراءات القبول واختباراته. تناسب وزن المتقدم مع طوله حسب اللائحة الطبية المعمول بها.

تقديم الأمن الدبلوماسي 1443

بدأت منصة ابشر في استقبال طلبات التسجيل في الأمن الدبلوماسي اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت السعودية وفق الموعد المقرر من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي، فمن يرغب في التعرف على طريقة تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي رجال 1443، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكن الحصول على رابط التسجيل الرسمي من خلال المقال.

ويجب على كافة المتقدمين تحري الدقة عند تعبئة بيانات المتقدم الشخصية أو المعلومات الموجودة بملف التقديم الأولي سواء البيانات الأساسية أو بيانات المؤهل الدراسي، حيث أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي على استبعاد أي متقدم يوجد لديه اختلافاً في البيانات المدخلة في موقع ابشر للتوظيف العسكري عند تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443.