نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 شروط ورابط تسجيل دخول ابشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر طريقة تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية، حيث من المقرر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية المعلنة اعتباراً من اليوم السبت الموافق لتاريخ العشرون من شهر شول الجاري، وذلك وفق إعلان الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث أعلنت الإدارة عن وجود وظائف شاغرة في قطاع الأمن الدبلوماسي لحاملي مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلوم والبكالوريوس للتعيين على الرتب من جندي حتى وكيل رقيب وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، ومن خلال ثقفني يمكنكم الإطلاع على كيفية تسجيل النموذج الأولي للأمن الدبلوماسي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على رابط ابشر توظيف تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 الرسمي.

طريقة تقديم الأمن الدبلوماسي 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية بناءً على ما رفعته القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عن فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي رجال 1443 للتعيين على رتبة جندي أو جندي أو عريف أو وكيل رقيب، فمن ينطبق عليه شروط القبول ويرغب في تقديم الأمن الدبلوماسي ابشر توظيف، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول منصة ابشر توظيف (jobs.sa). من القائمة الرئيسية أنقر على “الوظائف المتاحة” أو النقر على الإعلان الوظيفي بالصفحة الرئيسية. قراءة شروط الأمن الدبلوماسي بعناية، ثم النقر على الرابط المرفق أسفل الصفحة. النقر على جندي أو الرتبة المناسبة للمؤهل التعليمي. التأشير بعلامة صح في مربع التعهد الخاصة بالموافقة على جميع الشروط وقواعد الوظيفة العسكرية، ثم أنقر على “تقديم الطلب”. تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب)، ثم أنقر على “موافق”. إكمال كافة البيانات والمعلومات الشخصية من حيث الطول والوزن ورقم الهوية والمدينة ومنطقة السكن ورقم الجوال وغيرهم، ثم أنقر على “التالي وحفظ”. تعبئة بيانات المؤهل التعليمي، ثم “حفظ بيانات المؤهل”، ثم عرض وحفظ.

وبعد ذلك ستظهر أمامك كافة البيانات والمعلومات المسجلة، عليك مراجعتها والتأكد من صحتها، ثم النقر على زر “تقديم الطلب”، ثم النقر على أيقونة “نعم”، وستظهر رسالة تفيد بأنه قد تم التقديم على الوظيفة بنجاح، وسيظهر أمامك رقم الطلب الذي يجب الاحتفاظ به، ومن يرغب في التعرف على طريقة تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالنقاط السابقة.

وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال pic.twitter.com/i97QpH9mka — الأمن العام (@security_gov) وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال pic.twitter.com/i97QpH9mka — الأمن العام (@security_gov) May 19, 2022

شروط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

قبل تعبئة نموذج التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة بالقطاع المستفيد من الإعلان الوظيفي عبر ابشر يجب أن يتم قراءة شروط القبول أولاً، وقد أوضحت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي شروط التقديم على وظائفها العسكرية الشاغرة لمن يرغب في الإطلاع عليها، حيث يمكن معرفتها من خلال قراءة التالي:

أن يكون مواطن سعودي الأصل والمنشأ باستثناء من نشأ مع والده خلال خدمة الدولة في خارجها. توفر حسن السمعة والسلوك. لا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب لكل رتبة. تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية. عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. ألا يكون قد تم إنهاء خدماته من إحدى المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب. لا يكون موظفاً بأي جهة أو قطاع حكومي. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. يشترط اجتياز كافة إجراءات القبول واختباراته والمقابلة الشخصية بنجاح. معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ١٤٤٣

قبل البدء في تعبئة نموذج التسجيل المبدئي عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري الإلكترونية من قبل الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ١٤٤٣، يجب أولاً قراءة شروط تقديم الأمن الدبلوماسي بعناية من خلال الدخول على صفحة الإعلان الوظيفي للأمن الدبلوماسي، ثم النقر على أيقونة التقديم فور تفعيلها من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي رجال ١٤٤٣ للتعيين على رتبة جندي أو جندي أول أو عريف أو كيل رقيب اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، وسيتم تعبئة نموذج التقديم المبدئي عن طريق بوابة ابشر توظيف وزارة الداخلية السعودية وفق طريقة تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 الموضحة بالمقال، وليس عن طريق موقع الأمن العام الإلكتروني.