نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وكيفية التقديم فى القوات الخاصة السعودية للأمن الدبلوماسي 2022- 1443 لجميع المؤهلات في المقال التالي

يرغب الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية فى الالتحاق بالوظائف العسكرية. حيث ازدادت عمليات البحث خلال هذه الفترة عن شروط وكيفية التقديم فى وظائف القوات الخاصة السعودية للأمن الدبلوماسي. وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية. عن فتح باب القبول والتسجيل فى القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي. وذلك على الرتب التأليه جندي. جندي اول. عريف. وكيل رقيب وذلك للرجال. ونوضح التفاصيل فى هذا المقال. شروط التقديم فى القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي يشترط ان يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية الأصل والمنشأ.

يستثنى من ذلك الشرط من نشا مع والديه اثناء تأدية وخدمة الوطن فى الخارج.

كما يجب ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

الا يكون هناك احكام صدرت ضد المتقدم متعلقة بالشرف والأمانة.

كذلك الإ يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

كما يشترط ان يتناسب الطول مع الوزن.

ثم حصول المتقدم على المؤهل العلمي والفني المناسب للوظيفة.

مع ضرورة التصديق على المؤهلات العلمية من وزارة التعليم السعودية.

على المتقدم ان يجتاز كافة الاختبارات والإجراءات اللازمة حسب اللوائح.

كذلك الا يكون قد سبق للمتقدم التعيين فى وظائف عسكريه او تم فصله منها. خطوات التقديم على وظائف اللامن الدبلوماسي يستطيع الراغبين فى التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي التسجيل من خلال منصة ابشر للتوظيف وذلك باتباع الخطوات التأليه. أولا الدخول على منصة ابشر للتوظيف.

ثم اختيار الوظائف المتاحة واختيار الوظيفة التي ترغب فى التقديم عليها.

بعد ذلك ادخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح.

كذلك الموافقة على الشروط. والضغط على تقديم الطلب مع ادخال كافة البيانات.

ثم ارسال الطلب بعد التأكد من كافة البيانات.

مع طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به للمراجعة. المؤهلات المطلوبة أولا رتبة وكيل رقيب: الحصول على شهادة البكالوريوس.

بالنسبة الى رتبة عريف: شهادة دبلوم لمدة سنتين فاكثر.

رتبة جندي اول: شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مع دورة تدريبية معتمد او دبلومة لمدة سنه فاكثر.

رتبة جندي: شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. موعد التقديم فى وظائف الامن الدبلوماسي قد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي ان موعد التقديم على هذه الوظائف سوف يكون ابتداء من.

يوم السبت الموافق 20 – 10 – 1443 ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 25 – 10 -1443 وذلك من خلال منصة ابشر للتوظيف. عمر شويل - جدة شروط وكيفية التقديم فى القوات الخاصة السعودية للأمن الدبلوماسي 2022- 1443 لجميع المؤهلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط وكيفية التقديم فى القوات الخاصة السعودية للأمن الدبلوماسي 2022- 1443 لجميع المؤهلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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