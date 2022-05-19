نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن الدبلوماسي تقديم jobs.sa شروط القبول ورابط التسجيل ابشر للتوظيف رجال 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط الأمن الدبلوماسي تقديم jobs.sa رجال 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري للالتحاق بالقطاع العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية الشاغرة لدى قطاع القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي السعودي للمواطنين فقط، وأوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي موعد فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للتعيين على الرتبة المناسبة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، ويتم تقديم الأمن الدبلوماسي أو التسجيل في الوظائف العسكرية المعلن عنها عن طريق تسجيل دخول منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني فور حلول الموعد للتقديم، ومن خلال المقال يمكنكم التعرف والإطلاع على شروط الأمن الدبلوماسي رجال 1443 ورابط التقديم على الوظائف الشاغرة الرسمي.

الأمن الدبلوماسي تقديم jobs.sa رجال 1443

تم الإعلان بشكل رسمي اليوم عن توفر وظائف شاغرة بقطاع القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتعيين على رتبة جندي أو جندي أول أو عريف أو كيل رقيب وفقاً للمؤهل التعليمي الحاصل عليه المتقدم بشرط انطباق شروط القبول في الأمن الدبلوماسي عليه.

ففي حال توفرت شروط الأمن الدبلوماسي لدى المواطن الراغب في الالتحاق بالقطاع العسكري، فيمكنه التسجيل في الوظائف الشاغرة للتعيين على الرتبة المناسبة له بالقطاع، ومن المقرر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل عبر منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية في المواعيد التالية:

يبدأ التقديم اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 20 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 21 مايو 2022م.

ينتهى تسجيل الأمن الدبلوماسي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 25 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 26 مايو 2022م.

رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443

من المقرر أن تبدأ منصة ابشر للتوظيف العسكري في استقبال طلبات التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي فور حلول الموعد المحدد للتسجيل الموضح بالنقاط السابقة، فمن يرغب في التقديم على الأمن الدبلوماسي للانضمام إلى صفوف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بمختلف المناطق والمدن بالمملكة،، فيمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل الدخول إلى ابشر وظائف وزارة الداخلية الرسمي المرفق بالتالي:

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443 (jobs.sa).

شروط القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب في التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي 1443، حيث يجب قراءة شروط التقديم المعلن عنها أولاً قبل البدء في تعبئة نموذج التقديم المبدئي للتعرف على مدى انطباق الشروط على المتقدم من عدمه، ويمكنكم الإطلاع على شروط الأمن الدبلوماسي من خلال النقاط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من نشأ مع والده خلال خدمة الدولة في خارج المملكة. توفر حسن السمعة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون قد تم إنهاء خدماته من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب. ألا يكون المتقدم موظفاً بأي جهة حكومية. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. اجتياز كافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول. في حال صدور الشهادة من خارج المملكة، يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وسوف يتم استقبال طلبات الأمن الدبلوماسي تقديم jobs.sa 1443 للتعيين على الرتب المعلنة بالقطاع لمن يتوافر لديه شروط التقديم الموضحة عالية عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم، ومن يرغب في التعرف على طريقة تقديم الأمن الدبلوماسي 1443، يمكنه ذلك من خلال ثقفني الآن.

وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال pic.twitter.com/i97QpH9mka — الأمن العام (@security_gov) وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال pic.twitter.com/i97QpH9mka — الأمن العام (@security_gov) May 19, 2022

طريقة التقديم على الأمن الدبلوماسي 1443

توفر منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي إمكانية التقديم على الوظائف المتاحة بقطاع الأمن الدبلوماسي 1443، حيث يتم ذلك من خلال دخول منصة ابشر توظيف من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم اتباع الخطوات التالية:

النقر على الإعلان الوظيفي بالصفحة الرئيسية.

قراءة شروط التقديم ثم الضغط على الرابط المرفق أسفل الصفحة.

النقر على كلمة جندي، ثم على التعهد بالموافقة على جميع الشروط والقواعد، ثم “تقديم الطلب”.

تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب)، ثم “موافق”.

إكمال كافة المعلومات الشخصية، ثم أنقر على “التالي وحفظ”.

.تعبئة بيانات المؤهل التعليمي، ثم “حفظ بيانات المؤهل”، ثم عرض وحفظ.

وسوف تظهر كافة البيانات المسجلة التي عليك مراجعتها والتأكد من صحتها قبل النقر على زر “تقديم الطلب”، وبعد ذلك ستظهر رسالة تفيد بأنه قد تم التقديم على الوظيفة بنجاح في الأمن الدبلوماسي تقديم jobs.sa 1443.

طريقة تعديل المؤهل العلمي في منصة ابشر للتوظيف

في حال رغبة إحدى المتقدمات في التعديل على بيانات المؤهل العلمي عند التقديم على الأمن الدبلوماسي عبر منصة ابشر توظيف، فيتم ذلك من خلال تسجيل الدخول إلى صفحة المؤهل العلمي، ثم تعديل، ومن ثم تعبئة جميع الحقول المطلوبة، ثم النقر على تعديل المؤهل العلمي لحفظ البيانات، ويجب العلم أن معايير الفرز والقبول المبدئي أو النهائي هو مسؤولية القطاع العسكري المعلن عن الوظيفة الشاغرة.

وبعد الانتهاء من تعبئة نموذج التقديم الأولي بمنصة ابشر للتوظيف، يجب على المتقدمة الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بها، وفي حال فقدان رقم الطلب أو نسيانه، فيتم استعادته مرة أخرى عن طريق تسجيل دخول منصة ابشر توظيف الإلكترونية، ثم النقر على أيقونة عرض الطلبات، ثم تعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل دقيق، وستظهر قائمة تتضمن كافة الوظائف التي تم التقديم عليها.