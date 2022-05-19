نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 الشروط وموعد فتح التسجيل في منصة ابشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال عبر منصة ابشر توظيف العسكرية، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عن توافر وظائف عسكرية للتعيين على العديد من الرتب بمختلف المدن بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تخصيص هذه الوظائف للرجال فقط، ووفقاً للإعلان الوظيفي المتاح عبر منصة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية، فمن المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل في الأمن الدبلوماسي اعتباراً من يوم السبت المقبل، كما أوضحت شروط الأمن الدبلوماسي والرتب التي سيتم التعيين عليها بعد صدور القبول المبدئي لمن ينطبق عليه شروط التقديم.

رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للتعيين على الرتب العسكرية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب) وفق التخصص والمؤهل الحاصل عليه المتقدم.

وقد أوضحت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بأنه سيتم استقبال طلبات التسجيل من الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها ممن ينطبق عليهم شروط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال خلال الفترة الموضحة بالنقاط التالية:

يبدأ التسجيل في الأمن الدبلوماسي اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 20 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 21 مايو 2022م.

يستمر التقديم على الأمن الدبلوماسي رجال على مدار الأسبوع القادم، لينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 25 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 26 مايو 2022م.

ويجب العلم أن التقديم على الأمن الدبلوماسي يتم من خلال تسجيل دخول منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية، وليس عن طريق بوابة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، حيث تم إتاحة الإعلان الوظيفي عبر منصة أبشر باعتبار الأمن الدبلوماسي أحد القطاعات المستفيدة من خدمة الإعلانات الوظيفية التي تعرضها المنصة، فمن يرغب في الإطلاع على تفاصيل الوظائف والحصول على رابط التقديم فور فتح باب التسجيل، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 (jobs.sa).

وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال pic.twitter.com/i97QpH9mka — الأمن العام (@security_gov) وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال pic.twitter.com/i97QpH9mka — الأمن العام (@security_gov) May 19, 2022

شروط الأمن الدبلوماسي 1443

يجب على كافة الراغبين في الالتحاق بوظائف الأمن الدبلوماسي المعلن عنها عبر منصة ابشر للتوظيف التحقق من مدى انطباق شروط التسجيل في الوظائف عليهم قبل البدء في تعبئة نموذج التقديم المبدئي، حيث يجب التأكد من توافر الشروط الموضحة بالنقاط التالية: