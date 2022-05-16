إعلان وظائف شاغرة بالسعودية للبيطريين.. تعرف على طريقة وشروط التقديم

ينشر لكم ثقفني، وظائف شاغرة في المملكة العربية السعودية، حيث سارع الآلأف من المواطنين للبحث عن الوظائف التي نشرتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، حيث تم توفير نحو 207 وظيفة شاغرة وتحتاح الوزارة هذا العدد من الأطباء البيطريين لشغل الوظائف المعلنة من المواطنين المصريين، ويرغب الكثير من المواطنين أصحاب الشهادات في التقديم والتسجيل لهذه الوظائف، ويجب على المتقديمين الإلتزام بالشروط التي أعلنت عنها وزارة البيئة والمياه بالمملكة، وفي سطور هذا المقال الشامل والمفصل تعرف على طريقة التقديم مصحوبة بالخطوات وكافة التفاصيل التي يجب عليها اتباعها، لذلك من الضروري متابعة المقال للنهاية.

طريقة التقدم لوظيفة البيطري

شروط وآلية التقدم لوظيفة البيطري، يسارع الكثير من المواطنين المصريين إلى التعرف على خطوات التقدم للوظيفة والشروط المطلوبة من أجل القبول في الوظيفة، كما أنه يتم منح العديد من المميزات والحوافز للمقبولين، حيث يحصل الأخصائي على راتب نحو 7400 ريال كما يضاف نحو مبلغ 150 ريال لكل سنة خبرة، فيما يحصل الإستشارى على راتب 9400 ويحصل أيضا على 150 ريال عن كل سنه خبرة ويتم منحه مكافأة كل ثلاثة أشهر، ويتم توفير شقة سكنية للموظف وأسرته بجانب مكان العمل الخاص بالموظف، ويحصل الموظف على تذاكر سفر مجانية له ولزوجته ولاثنين من أبنائه،

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الماجستير والدكتوراه.

موعد التقديم لغاية 31 مايو 2022.

طريقة التقديم عبر البريد التالي [email protected]

أو قم بإرسال السيرة الذاتية إلى مقر الوزارة في هذا العنوان 1 شارع نادى الصيد – الدقى -الجيزة

التواصل مع وزارة الزراعة السعودية

أتاحت وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية امكانية تقديم الأسئلة والاستفسارات بخصوص الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها، ولمن يرغب في المواطنين المصريين بالتقدم لهذه الوظائف ولديه استفسار أو أي مشكلة، يمكن له التواصل والسؤال عن أي شئ يتعلق بالوظيفة وذلك عبر رقم وزارة الزراعة 0233372596، أيضا تستطيع أن تقوم بإرسال السيرة الذاتية من خلال رقم الفاكس عن طريق الرقم التالي 0237498128.

وظائف شاغرة بالسعودية للمقيمين بمصر

طلبت العديد من الشركات في الممكلة العربية السعودية، مهندسين كهرباء متخصصين في ( تمديد، كبلات، كل ما يخص التوزيع بشكل عام )، ويجب أن يكون عدد سنين الخبرة 5 سنوات فقط، ومطلوب أيضا مهندسين صحة وسلامة مهنية ويشترط أن يكون المتقدمين لديهم خبرة 3 سنوات فقط، وللحصول على المزيد من التفاصيل أو الاستفسارات من خلال الواتساب 01065596861، أو عن طريق الايميل الاتى: [email protected]، ويمكن التقديم من خلال العنوان : 2 عمارات الميريلاند – شارع جسر السويس – مصر الجديدة – الدور الاول امام توكيل راية.