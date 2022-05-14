نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حرس الحدود تقديم رجال 1443 تسجيل دخول منصة ابشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط حرس الحدود تقديم رجال 1443 من خلال بوابة ابشر للتوظيف العسكري التابعة لوزارة الداخلية والمختصة بعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات العسكرية المستفيدة من هذه الخدمة، حيث أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية الشاغرة للمواطنين السعوديين الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس للتعيين على الرتب العسكرية من جندي حتى رقيب، وقد حددت إدارة القبول المركزي مواعيد التقديم على حرس الحدود 1443 رجال، حيث من المقرر أن تبدأ عملية التسجيل في حرس الحدود اعتباراً من اليوم السبت وتستمر على مدار الأسبوع لمن يرغب في تقديم حرس الحدود 1443.

رابط حرس الحدود تقديم 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود عن طريق منصة ابشر للتوظيف اعتباراً من اليوم، حيث يتم إتاحة تقديم حرس الحدود لمن ينطبق عليه شروط التسجيل في الوظائف العسكرية للمديرية عن طريق تسجيل دخول منصة ابشر للتوظيف 1443، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة للتسجيل.

وقد أوضحت الإدارة أنه من المقرر استقبال طلبات التقديم على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود من المواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس للتعيين على رتبة جندي أو عريف أو كيل رقيب أو رقيب كلٍ على حسب التخصص والمؤهل الدراسي الحاصل عليه، كما يجب على كافة الراغبين في التقديم على وظائف حرس الحدود العسكرية التحقق من انطباق شروط التقديم قبل البدء في التسجيل.

حيث يتوجب أولاً الإطلاع على شروط حرس الحدود للقبول في الوظائف المعلنة قبل البدء في تعبئة نموذج التقديم الأولي عبر ابشر وظائف وزارة الداخلية، ويجب العلم أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً أمام الراغبين في الالتحاق بقطاع المديرية العامة لحرس الحدود على مدار ستة أيام لمن يرغب في التسجيل، حيث أوضحت إدارة القبول أن عملية التسجيل سوف تتم خلال الفترة الزمنية الموضحة بالتالي:

بدء تسجيل حرس الحدود اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 13 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 14 مايو 2022م، ويستمر التقديم على وظائف حرس الحدود حتى يوم الخميس بتاريخ 18 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 19 مايو 2022م.

يتم التسجيل من خلال رابط حرس الحدود تقديم الرسمي (jobs.sa).

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 12, 2022

شروط القبول في حرس الحدود رجال 1443

تم إيضاح شروط القبول في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود عن طريق الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، حيث يجب كل مواطن يرغب في تقديم حرس الحدود الإطلاع أولاً على شروط القبول والتي تتمثل في التالي: