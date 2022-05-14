نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم في حرس الحدود 1443 للثانوي والدبلوم والبكالوريوس في منصة ابشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم في حرس الحدود 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف حرس الحدود 1443 للرجال، وقد تم تحديد الرتب العسكرية المقرر التعيين عليها فور صدور نتائج القبول النهائي بعد المرور بمراحل القبول التي تتمثل في إصدار نتائج الترشيح وتحديد موعد المقابلة الشخصية للمقبولين مبدئياً، ومن ثم إعلان نتائج القبول النهائي على الوظائف العسكرية التابعة للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، ومن خلال المقال نوضح شروط التقديم على حرس الحدود 1443، ورابط تقديم وظائف المديري العامة لحرس الحدود الرسمي عبر بوابة أبشر توظيف الإلكترونية.

رابط تقديم في حرس الحدود 1443

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية لدى المديرية العامة لحرس الحدود لعام 1443هـ، وقد تم تخصيص هذه الوظائف للرجال الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس للتعيين على الرتب التالية (جندي – عريف – وكيل رقيب – رقيب) لمن تنطبق عليه شروط التقديم في حرس الحدود المعلنة عبر ابشر وظائف وزارة الداخلية.

كما نشر حساب المديرية العامة لحرس الحدود الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلناً عن فتح باب القبول والتسجيل في قطاع حرس الحدود للتعيين على الرتب المذكورة على مدار الأسبوع الجاري، حيث يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل في وظائف حرس الحدود اعتباراً من اليوم، ويستمر تقديم حرس الحدود حتى نهاية الفترة الموضحة بالتالي:

بداية التسجيل في حرس الحدود 1443 اعتباراً من من اليوم السبت بتاريخ 13 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 14 مايو 2022م

يستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 18 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 19 مايو 2022م.

رابط التقديم على حرس الحدود ابشر توظيف الرسمي (jobs.sa).

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 12, 2022

شروط تقديم حرس الحدود وظائف 1443

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي الشروط الواجب انطباقها على المتقدم في وظيفة حرس الحدود العسكرية، فمن يرغب في التسجيل من خلال رابط تقديم في حرس الحدود 1443 المرفق، يجب عليه أولاً الإطلاع على شروط القبول في حرس الحدود المعلنة عبر منصة ابشر للتوظيف والمتمثلة في التالي: