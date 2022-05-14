نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف حرس الحدود 1443 عبر رابط jobs.sa المديرية العامة لحرس الحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وظائف حرس الحدود 1443، أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، وكالة الشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للتوظيف العسكري، وذلك للرجال فقط علي الرتب “رقيب/ رقيب مساعد/ عريف/ جندي”علي ان يكون التعين بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

تم تدشين إعلان من خلال وزارة الداخلية السعودية عن حاجتها لشغل العديد من المناصب الإدارية والهندسية داخل المديرية العامة لحرس الحدود، حيث كثرت عمليات البحث الإلكترونية بشكل كبير من المواطنين السعوديين عن رابط المديرية العامة لحرس الحدود توظيف 1443، وكذلك الشروط والضوابط المعلنة من أجل إتمام عملية التقديم، وكذلك معرفة المواعيد النهائية للتسجيل لدي هذه الوظائف، حيث تقدم وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة لحرس الحدود؛ هذه الوظائف للشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل فريدة يمكن من خلالها تحسين مستقبلهم المهني ومشاركتهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية وزيادة كفاءة المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض لكم عبر موقع ثقفني كل التفاصيل الخاصة بوظائف حرس الحدود 1443 فتابعونا عبر السطور القادمة.

وظائف حرس الحدود

محدث بتاريخ اليوم 12/5/2022 حيث وضحت المديرية العامة لحرس الحدود أماكن العمل للرجال والتي سوف تكون”المديرية/ مكة المكرمة/ المدينة المنورة/ جازان/ عسير/ تبوك/ الشرقية/ نجران/ الحدود الشمالية” وغيرها من المناطق الأخري، علي ان يبدأ التقديم من يوم 14 مايو 2022 والموافق 13 شوال 1443 وينتهي بتاريخ 19 مايو 2022 الموافق بتاريخ 18 شوال 1443، وجاءت الشروط علي النحو التالي:

ويتم التقديم عبر رابط ابشر للتوظيف jobs.sa

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف حرس الحدود

يجب على المرشحين لحرس الحدود إحضار المستندات والأوراق التالية لشغل الوظائف المتاحة عبر بوابة أبشر:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع تقديم الأصل منها للتحقق.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة عن جد مقدم الطلب إن وجدت.

نسخة من المؤهلات الأكاديمية مع الأصل للمطابقة.

تقديم صورة من المؤهلات الإضافية إن وجدت.

(5) صور فوتوغرافية ملونة حديثة (4 × 6) والرأس مكشوف.

يجب أن تكون نسخة المستندات واضحة بتنسيق A4 ولصقها جيدًا.

محدث بتاريخ اليوم 18 مارس 2022 حيث تم تدشين أعلان من قبل المديرية العامة لحرس الحدود والتي تمثلت بالإعلان نيابة عن أدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية، والوكالة العامة للشؤون العسكرية عن فتحها باب التسجيل والقبول بمديرية حرس الحدود وذلك للعنصر النسائي فقط برتبة جندي، وتم إدراج شهادة الثانوية العامة للمسجلين أو من يعادل تلك الشهادة والأولوية للشهادات العليا، وتم تحديد\ موعد للتسجيل ويكون يوم السبت الموافق 19 مارس 2022 وتغلق البوابة الإلكترونية أبوابها في يوم الخميس 24 مارس من نفس الشهر الجاري ويتم التسجيل عبر رابط jobs.sa

“محدث” تعلن المديرية العامة لحرس الحدود عن حاجتها لملء الوظائف الشاغرة، في المجال الصحي عبر منصة جدارة للتوظيف وتدعو الخريجين الحاصلين؛ على الدبلومات والتخصصات المناسبة لملء الوظائف المعلن عنها ضمن سلم رواتب الرعاية الصحية الراغبين في التقدم لها من خلال نظام التوظيف (جدارة) حسب التفاصيل الواردة، أنه يتم تقديم مستندات التسجيل إلكترونياً؛ وذلك من يوم الثلاثاء بالمديرية العامة لحرس الحدود في تاريخ ميلادي 30 نوفمبر 2021 ويتم قفل بوابة جدارة أمام الراغبين في الانضمام، للمديرية العامة يوم 2 ديسمبر 2021 الموافق الخميس.

تقديم وظائف حرس الحدود 1443

وظائف المديرية العامة لحرس الحدود التي تم الإعلان عنها للمواطنين السعوديين بموجب نظام العقود، فقد أعلنت المديرية العامة لقوات حرس الحدود عن فتح باب التسجيل للوظائف المؤقتة التي ترغب في التعاقد عليها ، ويستطيع المواطنين السعوديين الحاصلين على مؤهلات “شهادات الدبلوم، أو البكالوريوس، أو الماجستير” حيث تم فتح باب التسجيل إلكترونياً من 14 مايو 20222 على أن ينتهي التقديم عبر البوابة الإلكترونية https://jobs.sa.

وظائف حرس الحدود 1443

وظيفة فني مساحة “دبلوم في المساحة ولديه خبرة سنتين”

شغل وظيفة مهندس مساحة ويكون حاصل على “بكالوريوس هندسة، ولديه 3 سنوات خبرة”

مشغل نظم المعلومات الجغرافية “خبرة سنتان”

مسؤول قاعدة بيانات DBA ولديه خبرة 3 سنوات.

خبير نظم المعلومات الجغرافية ولديه خبرة 3 سنوات.

شغل وظيفة رسام خرائط ولديه خبرة 3 سنوات.

رابط المديرية العامة لحرس الحدود 1443

إتاحة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية رابطًا رسميًا يوفر طلبات التقديم في وظائف حرس الحدود 1443 للرجال، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى https://jobs.sa.

بعد الدخول إلى الموقع ، يجب عليك تسجيل جميع البيانات اللازمة التي تقدمها.

اختر الوظيفة التي تناسبك من قائمة الوظائف المتاحة.

إدخال البيانات في استمارة التوظيف الإلكترونية.

يجب الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك حتى تتحقق من حالة طلب الوظيفة لاحقًا.

شروط التقديم في وظائف حرس الحدود

وضعت المديرية العامة لحرس الحدود عدد من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف في وزارة الداخلية للحرس الملكي السعودي ومن أهم تلك الشروط الآتية: