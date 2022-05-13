أمازون تعلن عن وظائف للرجال والنساء لحملة الثانوية العامة فأعلى

أعلنت شركة أمازون العالمية بالمملكة العربية السعودية ، عن حاجتها لشغل وظائف للرجال والنساء من السعودية. وذلك وفقا لبعض الشروط التي أعلنت عنها الشركة ، مع إعلانها للعديد من الامتيازات المختلفة للوظائف.والوظائف التي أعلنت عنها أمازون بالسعودية هي ممثلي خدمة عملاء وذلك للسعوديين والسعوديات. وذلك لحملة الثانوية العامة والدبلومات والبكالريوس. و لا يشترط وجود خبره فمن الممكن أن يكون المتقدم للوظيفة بدون خبرة. أيضا لا يشترط تخصص معين للتقديم إلى الوظيفة واليكم كافة التفاصيل.

شروط وظائف أمازون السعودية 2022

أعلنت شركة أمازون بالمملكة العربية السعودية وهي شركة عالمية لها موقع إلكتروني لبيع وتسويق الكثير من المنتجات المختلفة. للعديد من التجار في كافة أنحاء العالم. ومع وجود مقرات لأمازون الآن في العديد من البلدان المختلفة .أصبح هناك الكثير من الوظائف التي تعلن عنها أمازون من أجل العمل بمقر الشركة وذلك وفقا لشروط محددة كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الرجال أو النساء

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو أعلى سواء بكالريوس أو دبلوم.

أن يكون جيد في اللغة الإنجليزية (B1 – Intermediate)

لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عام

يجيد المتقدم استخدام الحاسب الآلى بشكل جيد

أن يمتلك المتقدم للوظيفة المرونة اللازمة للعمل في المناوبات المختلفة منها المناوبات الليلية

لا يشترط وجود خبرة مسبقة في العمل لدى المتقدم

يجب أن يكون المتقدم لديه مهارة تواصل جيدة لمساعدة العملاء

التقديم على وظائف أمازون السعودية 2022

يتم التقديم على وظائف أمازون والتي هي تحت مسمي ممثلي خدمة عملاء. وذلك للعمل ضمن فريق أمازون من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الدردشة الحية. ويعمل ممثل خدمة العملاء على توفير القدر الممكن من المساعدة للعملاء. ويتم التقديم على الوظيفة من خلال موقع أمازون الرسمي للوظائف. وبعدها يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية التي يجب اجتيازها من قبل المرشحين. للحصول على الوظيفة سواء للرجال أو للنساء. ومعرفة كافة تفاصيل الوظيفة والراتب والمميزات الخاصة بها أيضا يكون في المقابلة الشخصية التي تقام لكل مرشح على حده. ويبدأ التقديم من يوم الخميس 2022/5/12 .