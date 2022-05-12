شروط وكيفية التقديم في وظائف حرس الحدود السعودي رجال 1443- 2022

يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية. عن كيفية الالتحاق بوظائف حرس الحدود. حيث يرغب الكثير من أبناء المملكة في معرفة الشروط اللازمة وطريقة التقديم. حيث ازدادت عمليات البحث خلال هذه الأيام من قبل أبناء المملكة عن طريقة التقديم في وظائف حرس الحدود السعودية. وتشمل وظائف حرس الحدود للرجال على الرتب التالية جندي. عريف. وكيل رقيب. رقيب. ومن خلال هذا المقال سوف نوضح اهم الشروط والتفاصيل اللازمة. للتقديم في وظائف حرس الحدود.

شروط التقديم في وظائف حرس الحدود السعودي رجال 1443

لقد وضعت الإدارة العامة لحرس الحدود السعودية بعض الضوابط والشروط اللازم توافرها في المتقدمين والراغبين في الالتحاق بوظائف حرس الحدود. وقد حددت المديرية العامة هذه الشروط وهى كالتالي.

يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ.

يستثنى من هذا الشرط من كإنو مع الوالدين في الخارج اثناء تأدية وخدمه المملكة .

أيضا يجب ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

الا يكون هناك احكام ضد المتقدم متعلقة بالشرف والأمانة.

كذلك يشترط حصول المتقدم على المؤهل الدراسي المناسب مع الوظيفة.

على المتقدم اجتياز كافة الاختبارات اللازمة والتي تخص القبول.

كذلك الا يكون المتقدم قد سبق وان عمل بأحد الخدمات العسكرية او تم فصله لأى سبب.

خطوات وكيفية التقديم في وظائف حرس الحدود رجال 1443

يمكن للراغبين في التقديم في وظائف حرس الحدود السعودي اتباع الخطوات التأليه.

الدخول الى منصة ابشر الإلكترونية للتوظيف.

ثم اختيار الوظائف المتاحة واختيار وظائف حرس الحدود.

مع اختيار الوظيفة التي يرغب بها المتقدم.

كذلك ادخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقه وبشكل صحيح.

ثم حفظ البيانات والضغط على ارسال الطلب ثم طباعته.

أيضا الاحتفاظ برقم الطلب حتى يتم الاستعلام عن القبول.

موعد التقديم في وظائف حرس الحدود رجال 1443

من الجدير بالذكر ان المديرية العامة. أعلنت ان التسجيل في وظائف حرس الحدود السعودي رجال. سوف يبدا من يوم السنت 14 مايو الموافق 13 من شوال 1443.وان التسجيل مستمر حتى يوم 19 مايو 2022 الموافق 18 شوال 1443. وان التقديم سوف يتم عبر منصة ابشر للتوظيف. وعلى المتقدمين الحرص على تسجيل بياناتهم بالشكل الصحيح وتكون مطابقة للمؤهل الدراسي.