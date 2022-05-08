عاجل نتائج القبول المبدئي للنساء في المديرية العامة لحرس الحدود السعودية برتبة جندي 1443 -2022

تبحث الكثير من المتقدمات على وظائف حرس الحدود برتبة جندي. عن نتائج القبول في المديرية العامة لحرس الحدود. حيث أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود. عن نتائج القبول المبدئي للنساء برتبة جندي في وظائف حرس الحدود السعودية. وتزداد عمليات البحث عن رابط النتائج المعلنة من قبل المديرية العامة لحرس الحدود. وتعتبر هذه النتائج مبدئية حيث أعلنت المديرية عن بعض الشروط والضوابط اللازمة في المتقدمات. وسوف نوضح التفاصيل فى السطور التالية من خلال نوقع تقفني والذى يسعى دائما الى تلبية رغبات الزائرين والمتابعين.

رابط نتائج حرس الحدود للعنصر النسائي 1443

يمكن للراغبات في معرفة النتائج اتباع الخطوات التالية.

أولا الدخول الى رابط منصة ابشر للتوظيف.

ثم اختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار ايقونة الوظائف المتاحة.

أيضا اختيار ايقونة نتائج وظائف حرس الحدود النساء.

ادخال البيانات المطلوبة ثم الاستعلام عن النتائج.

الأوراق والمستندات المطلوبة

طباعة نموذج المراجعة عبر منصة ابشر ونتائج القبول.

ثم احضار اصل بطاقة الهوية مع نسختين منها.

أيضا احضار نسخه من قيد الاسرة لوالد المتقدمة متضمن اسم الام.

كذلك احضار نسخه من السجل العائلي لمقدمة الطلب اذا كانت متزوجه.

مع نسخه من وثيقة العنوان الوطني.

أيضا اصل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مع نسختين طبق الأصل.

كذلك احضار الشهادات الإضافية ان وجدت.

ثم احضار السجل الاكاديمي للشهادة الإضافية مع نسختين منها.

مع احضار نسخة اختبار القياس.

أيضا احضار معادلة الشهادة للحاصلين على المؤهل العلمي من خارج المملكة مصدقة من وزارة التربية والتعليم السعودية.

كذلك احضار ملف مستند وقلم جاف ازرق.

تعليمات المديرية العامة لحرس الحدود الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا.

عدم احضار مرافقين عند اجراء المقابلة الشخصية. الحضور في الموعد المحدد وعدم الحضور يعد تنازلا عن الترشح.

يجب على المتقدمات اجتياز المقابلة الشخصية للحصول على الترشح النهائي.

كما يجب ان يكون تطبيق توكلنا على جوال المتقدمة ومحصنه ضد كورونا.

المديرية العامة لحرس الحدود

من الجدير بالذكر ان المديرية قد أعلنت عن وظائف للنساء برتبة جندي منذ فترة وقد أعلنت عن بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمات. وقد أعلنت المديرية عن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي في هذه الوظائف برتبة جندي. مع وضع بعض الضوابط اللازمة.