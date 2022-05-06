الهيئة السعودية للفضاء تعلن عن دورة مجانية مكثفة عن بعد مع شهادة معتمدة

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء بالمملكة العربية السعودية عن توافر دورة مجانية للتدريب. وهي دورة مجانية مكثفة عن بعد يتم الحصول عليها وفور النجاح فيها يتم الحصول على شهادة معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء. وقد أعلنت الهيئة عن دورة إدارة المشاريع التطبيقية لنظم الفضاء، وهي دورة تدريبية مكثفة عن بعد لكافة فئات المجتمع . تهدف إلى تعزيز المعرفة والخبرة والأدوات لفهم مراحل المهمات الفضائية.وذلك وفقا لتخصصات محددة تحددها الهيئة السعودية للفضاء ووفقا لشروط محددة من قبل الهيئة سنعرضها لكم الآن بالتفصيل داخل المقال. أيضا طريقة التقديم للدورة وهو تقديم إلكتروني فقط خلال فترة محددة.

شروط التقديم في دورة إدارة المشاريع التطبيقية لنظم الفضاء

يتم التقديم أولا لبعض التخصصات المحددة وهي .التخصصات التقنية، التخصصات الهندسية ، كافة تخصصات العلوم . الرياضيات، وأي تخصص في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( stem ). وفي نهاية الدورة التدريبية سيكتسب المتدرب المعرفة والأدوات اللازمة من أجل تطبيق نهج إدارة المشروع لتحقيق نتائج عملية. ويجب توافر بعض الشروط في المتدربين بالدورة والشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالريوس أو أعلى في أحد التخصصات التقنية والهندسية والعلوم والرياضيات. أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية بشكل جيد

التقديم على دورة إدارة المشاريع بهيئة الفضاء السعودية

يعتبر برنامج الدورة برنامج تجسيري يهدف إلى الربط بين مفاهيم إدارة المشاريع والمتطلبات الأساسية للمشاريع التطبيقية لنظم الفضاء، ويعزز المفاهيم والمنهجيات المتقدمة، ويضع اللبنات الأساسية لإدارة مشاريع الأنظمة الفضائية، ليقدم للمتدرب تجربة عملية لممارسة وتطبيق النظريات من خلال مشاريع مصغرة، والمساهمة في إلمام المتدرب للأدوات والتقنيات اللازمة لإدارة جميع جوانب المشاريع في مجال الفضاء كتقييم المخاطر وإيجاد الحلول المناسبة لها.

يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لإدارة المشاريع التطبيقية لنظم الفضاء . ويقام البرنامج عن بعد بداية من يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من مايو 2022 . ويستمر حتى الثلاثاء الموافق الرابع والعشرون من مايو 2022 . وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا. مدة التدريب سبعة أيام فقط . ويستمر التسجيل في البرنامج حتى يوم الأحد الموافق الثامن من مايو 2022 عبر الموقع الرسمي كما ذكرنا.