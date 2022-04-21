نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع أسماء المقبولين والمقبولات 1443 رابط استعلام نتائج التجنيد الموحد tajnid في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع أسماء المقبولين والمقبولات 1443 ممن تقدموا لشغل وظائف وزارة الدفاع من الجنسين للتعيين على رتبة جندي أو جندي أول أو عريف أو وكيل رقيب أو رقيب وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم ممن توافرت لديهم شروط التقديم على وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، وقد تم إغلاق باب القبول والتسجيل في وظائف القوات المسلحة وأفرعها بعد مرور خمسة أيام من تاريخ بدء التقديم، واليوم أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة عن إتاحة الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع أو نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين والمتقدمات، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها مبدئياً للرجال والنساء عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة.

وزارة الدفاع أسماء المقبولين 1443

بدأت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة في إرسال رسائل نصية على الجوالات المسجلة لدى النظام عند تقديم وزارة الدفاع “تعبئة نموذج التقديم” تحتوي على رسالة القبول المبدئي من عدمه، حيث يمكن التعرف الآن على حالة الطلب المقدم من المواطن أو المواطنة ممن يرغبون في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

ففي حال قبول المتقدم أو المتقدمة، فيجد حالة الطلب أنه تم ترشيحك أولياً على الوظيفة المتقدم عليها، ويجب إكمال الإجراءات الخاصة بك من خلال تعبئة البيانات التفصيلية وحجز موعداً في أحد مراكز التجنيد، وإكمال كافة بيانات ومعلومات النموذج النهائي للتسجيل في وزارة الدفاع السعودية، ثم طباعة المستندات.

أما في حال عدم القبول لشغل وظائف وزارة الدفاع المتقدم عليها، فيتم الاعتذار عن القبول هذه الفترة، مع التمنيات بالتوفيق في الفترة المقبلة، فمن يرغب في استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443، يمكنه ذلك من خلال تسجيل دخول بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية، وذلك عن طريق اتباع رابط وزارة الدفاع الرسمي المرفق بالمقال.

تحديث: أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد اليوم الخميس بتاريخ الحادي والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م الموافق لتاريخ العشرون من شهر رمضان لعام 1443هـ عن إطلاق نتائج القبول الموحد أو نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين والمتقدمات عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، وقد أكدت على أن التحصين ضد فيروس كورونا متطلب أساسي للقبول النهائي ولدخول كافة المرافق التابعة للوزارة، ويمكنكم الإطلاع على نتائج وزارة الدفاع أسماء المقبولين من خلال الرابط التالي:

رابط بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع (tajnidreg.mod.gov.sa) بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة (tajnid.mod.gov.sa).

القبول المبدئي وزارة الدفاع 1443

لا تزال حالة الطلب فارغة في حساب بعض المتقدمين عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد، وذلك يرجع لأنه يتم الإعلان عن نتائج القبول تدريجياً على دفعات حتى الانتهاء من إعلان نتائج الترشيح لكافة المتقدمين والمتقدمات، وفي حال تم استلام رسالة نصية على الجوال الخاص بالمرشح أو الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي عبر بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد، فسوف تجد هاتين الرسالتين الموضحتين بالتالي:

نتائج القبول الموحد للقوات المسلحة 1443

بعد الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي ووجدت أن حالة الطلب قد تغيرت من تحت الإجراء إلى تم ترشيحك أولياً أو استملت رسالة نصية تفيد بالترشيح الأولي، فيجب الضغط على زر إكمال البيانات اللازمة بالأسفل، وسيتم التحويل إلى صفحة التسجيل النهائي، ويجب العلم أنه في حال عدم وجود اسم للعائلة فيتم كتابة اسم الجد في مكان العائلة وترك القبيلة والفخذ خالياً، ومن ثم تعبئة باقي البيانات بنموذج التسجيل النهائي.

وفي حال كان المرشح يعمل، فيتم النقر على المربع بجانب خيار “هل تعمل حالياً”، ومن ثم تعبئة الخانات، ويتم إلغاء علامة صح في حال كان المرشح لا يعمل، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة المعلومات الدراسية التي تعتبر مجرد معلومات عن مراحلك الدراسية والفرز سيتم عبر المؤهل التعليمي الذي قمت بإدخاله عند بداية التسجيل في وزارة الدفاع 1443.

ثم يقوم المرشح بتعبئة بيانات الوالد والوالدة وجده لأبيه، وفي حال عدم امتلاك هوية وطنية للجد أو حفيظة تابعة له، فيجب كتابة رقم مكون من عشرة خانات يبدأ برقم 1 وإبلاغ مركز التجنيد عند الذهاب إليه، وبعد الانتهاء من تعبئة كافة البيانات بشكل صحيح والتأكد منها، فيجب النقر على أيقونة حفظ والانتقال للخطوة التالية، ويمكنكم استعلام عن وزارة الدفاع أسماء المقبولين من خلال الرابط المرفق.

إكمال تعبئة نموذج التسجيل النهائي في وزارة الدفاع 1443

بعد المرور بالخطوات السابق ذكرها بناءً على الترشيح الأولي للمتقدم أو المتقدمة، فيتم الضغط على حفظ والانتقال للصفحة التالية لإكمال نموذج التسجيل النهائي، وسيتم إبلاغك أنه تم حفظ البيانات بنجاح، وبعد ذلك يتم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية، وسيجد المرشح الرسالة التالية (عزيزي المتقدم الرجاء طباعة الأوراق ملونة وترتيبها حسب المرفقات بالترتيب الصحيح) كما بالتالي:

غلاف الطلب. الإرشادات العامة. الوثائق المطلوبة. معلومات عن طالب الالتحاق وعائلته. الأصل والمنشأ للطالب ووالده وجده لأبيه ووالدته وجده لأمه. تعهد على الطلب. معلومات شخصية. بيان خدمات سابقة.

وزارة الدفاع أسماء المقبولين وكيفية حجز موعد

بعد إعلان نتائج الترشيح الأولي من جانب الإدارة العامة للتجنيد الموحد، وقد علمت بأنه قد ترشيحك مبدئياً من خلال الرسالة النصية أو من خلال الإطلاع على النتيجة عبر بوابة القبول الموحد، فعليك إكمال وتعبئة البيانات المطلوبة من خلال حسابك في بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة، ثم قم بحجز موعد في أقرب مركز تجنيد لك.

ولكي تتمكن من حجز موعداً في وزارة الدفاع، فعليك القيام بتعبئة كافة البيانات والضغط على أيقونة” “حفظ”، ثم النقر على أيقونة الانتقال إلى حجز موعد ثم أخذ موعد من خلال النقر على أيقونة حجز موعد أسفل الصفحة، ويمكنك تغيير الموعد عن طريق بوابة وزارة الدفاع بشرط أن يكون قبل الموعد بـ24 ساعة، ويمكنك الإطلاع على وزارة الدفاع أسماء المقبولين من خلال اتباع الرابط المرفق.

وزارة الدفاع أسماء المقبولين بوابة التجنيد الموحد

أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة اليوم الأحد بتاريخ 10 ذي القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ 20 يونيو 2021م، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً عن طريق دخول بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (afca.mod.gov.sa).

وبعد اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، قم بتعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم والرقم السري، ثم كتابة رمز التحقق المرئي، وأخيراً النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، ومن يرغب في معرفة الوثائق المطلوبة يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتائج قبول وزارة الدفاع المبدئية عبر ثقفني.

وزارة الدفاع نتائج الدفعة الثانية 1443

تم الإعلان اليوم من قبل وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ممثلةً في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن موعد إجراء الكشف الطبي الثاني لطلاب الكليات العسكرية والطلاب الجامعيين، حيث جاء مواعيد الكشف الطبي وفق المواعيد التالية:

الطلبة الجامعيين المرشحين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 23 محرم 1443هـ.

طلاب الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 17 محرم 1443هـ.

وزارة الدفاع الوثائق المطلوبة للثانوي 1442

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع الوثائق المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل مرفقة بطلب الالتحاق المبدئي وهي:

صورة من شهادة الثانوية للمتقدم. إحضار صورة من شهادة اختبار القدرات العامة، وصورة من اختبار التحصيلي واختبار الكفايات. صورة من الهوية الوطنية للمتقدم، وصورة من دفتر العائلة لوالد الطالب. إحضار صورة تثبت هوية والدة الطالب، وتكون مصدقةً في حال كانت غير مضافة في السجل المدني. صورة من معادلة الشهادة في حال صدرت الشهادة من خارج المملكة. إحضار صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد الطالب.

نتائج وزارة الدفاع للجامعيين 1442

تم الإعلان اليوم من جانب وزارة الدفاع عبر موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين 1442هـ، حيث يمكنكم الدخول إلى موقع وزارة الدفاع القبول الموحد للاستعلام عن نتائج القبول والتعرف على التعليمات الواجب اتباعها من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة القبول الموحد للضباط الجامعيين وزارة الدفاع (afca.mod.gov.sa).

رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443

وجهت الوزارة دعوتها للمواطنين المقبولين والمواطنات ممن تم قبولهن الواردة أسماؤهم ضمن الملفات المرفقة بالإعلان عبر موقع وزارة الدفاع، بالدخول إلى منصة جدارة الإلكترونية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها، ومن يرغب في الإطلاع على الأسماء المقبولة، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة القبول الموحد الرسمي المرفق بالمقال.

وزارة الدفاع أسماء المقبولين 1443

تم التأكيد من جانب الوزارة عن أن عدم الحضور لاستكمال الإجراءات يعتبر تنازلاً عن الحق في الوظيفة وعدولاً عنها، ويمكنكم الإطلاع على أسماء الرجال والجهة التي تم القبول بها من خلال الصور التالية:

أسماء المقبولات وزارة الدفاع 1442

بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع أغلقت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للتعيين على الرتب من رقيب وحتى جندي للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتم فتح باب تقديم وزارة الدفاع للجامعيين الحاصلين على البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 20 رمضان 1442هـ.

تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1442

تم تحديد التخصصات المطلوبة للعام الدراسي 1442هـ من جانب اللجنة المركزية للقبول والتسجيل بوزارة الدفاع للمتقدمين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس، ويجب العلم أن تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين يتم تحديثها مع بدء كل مرحلة قبول، ويمكنكم التعرف على تخصصات وزارة الدفاع للجامعيين المطلوبة.

ومن يرغب في الإطلاع على شروط وزارة الدفاع 1442 للجامعيين، والحصول رابط التقديم على وزارة الدفاع الرسمي عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية فور حلول الموعد المحدد للتسجيل من جانب لجنة القبول والتسجيل المركزي، يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم الاستعلام عن أسماء المقبولين والمقبولات المعلن عنهم رسمياً من قبل وزارة الدفاع من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال

وزارة الدفاع أسماء المقبولين مبدئياً

أعلنت لجنة القبول المركزي بوزارة الدفاع عن أنه سيتم إعلان نتائج الترشيح المبدئي للرجال والنساء المتقدمين عبر بوابة التجنيد الموحد للالتحاق بالوظائف العسكرية من رتبة رقيب حتى رتبة جندي، وسيتم توفير رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1442 فور إطلاق الأسماء المقبولة بوزارة الدفاع بشكل رسمي من قبل لجنة القبول والتسجيل المركزي بالوزارة.

وفي الوقت الحالي يتم استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة للالتحاق بالعام الدراسي 1443هـ، حيث يتم التقديم عن طريق النقر على “المتقدمين الجامعيين”، وستجد أسفل الصفحة ضمن (روابط تهمك) رابط “البدء بالتسجيل”، قم بالنقر عليه، وسيتم التحويل لصفحة تسجيل طلب جديد، قم بتعبئة البيانات الأساسية – التحصيل العلمي – البيانات الصحية – رمز التحقق، ثم النقر على إرسال.

ويتم استعادة رقم الطلب الخاص بالمتقدم الذي من المقرر أن يتم الحصول عليه عند تعبئة نموذج التقديم عن طريق دخول بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة، النقر على المتقدمين الجامعيين، ثم النقر على أيقونة “المساعدة” من القائمة الجانبية، ثم النقر على “استعادة رقم الطلب”.

ويجب تعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم بطاقة الأحوال، ورقم بطاقة الأحوال لوالد الطالب، رقم الجوال للمتقدم، ثم تعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة، ثم النقر على إرسال، وسيتم الحصول على رقم التسجيل الخاص بك، حيث من المقرر تقديمه للجنة عند مراجعتها لأي غرض.

وزارة الدفاع أسماء المقبولين بوابة التجنيد الموحد

تم إغلاق باب القبول والتسجيل عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع للرجال والنساء للتعيين على رتبة رقيب حتى رتبة جندي يوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان الجاري، ومنذ ذلك الحين وقد ازدادت عمليات البحث عن نتائج الترشيح المبدئي أو نتائج قبول وزارة الدفاع المبدئية للمتقدمين والمتقدمات.

ولكن يجب العلم أنه لم يتم إعلان نتائج القبول المبدئي لوزارة الدفاع، حيث أعلنت وزارة الدفاع عبر بوابة القبول والتجنيد رسمياً عن اقتراب موعد إطلاق النتائج، وسيتم توفير رابط الاستعلام عن الأسماء المقبولة بوزارة الدفاع فور الإعلان عن ذلك رسمياً من قبل لجنة القبول والتسجيل بالوزارة عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى.

نتائج القبول وزارة الدفاع 1442

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية وجوب “التحصين” من أجل استكمال إجراءات القبول النهائي للطلاب في المرافق التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، حيث يعد الحصول على لقاح التحصين ضد فيروس كورونا شرط أساسي للقبول النهائي بالوزارة.

وينتظر الجامعيين في الوقت الحالي إطلاق نتائج قبول وزارة الدفاع 1442، حيث لم يتم الإعلان عن موعد محدد لإتاحة الاستعلام عن الأسماء المقبولة حتى الآن، وفور الإعلان الرسمي عن النتائج، سيتم إتاحة رابط الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع القبول النهائي عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى، ويجب التقديم للحصول على التحصين حتى يتم القبول نهائياً من قبل الوزارة.

وزارة الدفاع استعلام برقم الهوية

يتم إتاحة استعلام نتائج وزارة الدفاع برقم الهوية للاستعلام عبر بوابة التجنيد الموحد للجنسين رجال ونساء، حيث تم إصدار دفعات قبول جديدة بعد الانتهاء من الفرز الأولي من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.

ويمكن لأي متقدم الآن الدخول إلى الحساب الشخصي للاستعلام عن الأسماء المقبولة الصادرة حتى الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، عن طريق النقر على “تسجيل الدخول الموحد”، ثم تعبئة البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – كلمة المرور)، ورمز التأكيد، ثم النقر على “دخول”.

نتائج الترشيح الأولي وزارة الدفاع 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 3 نوفمبر 2021م عن إطلاق نتائج قبول الدفعة الأولى لوزارة الدفاع السعودية، وذلك للمتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف العسكرية من رتبة جندي حتى رقيب، ويجب العلم أنه في حال تجاوز العدد المسموح من محاولات تسجيل الدخول لبوابة التجنيد الموحد.

فسيتم قفل الحساب احترازياً، وفي حال القفل يتم إعادة المحاولة مرة أخرى بعد مرور 15 من وقت أخر محاولة، لذلك يجب التدقيق في بيانات الدخول حتى لا يتم قفل حسابك، ومن يرغب في الإطلاع على وزارة الدفاع أسماء المقبولين أو المرشحين والمرشحات الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

نتائج قبول وزارة الدفاع 1443

تم إتاحة الإطلاع على نتائج الفرز الأولي للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق بالخدمة الخدمة العسكرية لدى القوات المسلحة وأفرعها عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية، كما تم إرسال رسائل نصية تتضمن نتيجة القبول بالوظائف المعلنة، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الفرز المبدئي في وظائف وزارة الدفاع التجنيد الموحد من خلال بوابة القبول مع معاودة الاستعلام عند حالة الطلب فارغة.