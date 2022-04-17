وظائف جامعة نجران.. وظائف أكاديمية للجنسين 1443

وظائف جامعة نجران، فقد أعلنت جامعة نجران من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية تصل إلى ثمانون وظيفة خالية، علي أن يتم التقديم في الوظائف الخاصة بالجامعة من خلال موقع الجامعة، علماً بأن جميع وظائف الجامعة وظائف أكاديمية خالية للجنسين، وقد وضحت الجامعة بأن التقديم في الوظائف سوف يكون علي درجة أستاذ مساعد، ومحاضر، ومعيد، علي أن يتم العمل في الجامعة بنظام التعاقد، علي أن يكون المتقدم من حاملي شهادات البكالوريوس وشهادات الماجستير والدكتوراه بعدد من التخصصات التي تحتاج إليها الجامعة بعدد من كليات الجامعة، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم وظائف جامعة نجران.

شروط التقديم في وظائف جامعة نجران

يتم التقديم في كافة الوظائف المطلوبة وفق بعض الاشتراطات التي تم تحديدها من جانب الجامعة على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصلاً علي درجة البكالوريوس علي الأقل بتقدير جيد جدًّا.

أن يكون الشخص حاصلًا على المؤهلات العلمية من خلال جامعة سعودية أو أي من الجامعات الخارجية المعترف بها من جانب وزارة التعليم السعودية.

يشترط أن يكون التخصص الخاص بالدكتوراه للمتقدم هو امتداد لتخصص البكالوريوس وتخصص الماجستير، علي أن يكون صاحب الشهادات متفرغ للعمل والموافقة على الانتظام الكامل.

يجب النجاح في المقابلة الشخصية وجميع الاختبارات التي يتم إعدادها من الأقسام العلمية إن تواجد ذلك.

يجب أن يتم إرفاق الشهادة الخاصة بتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لكافة الوظائف الصحية أو الفنية.

يشترط إرفاق صورة من مستند الهوية الوطنية علي أن تكون سارية المفعول، بالإضافة إلى صورة مصدقة من مستند السجل الأكاديمي الذي يخص درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، وإذا كان مؤهل المتقدم من جامعة خارجية فيتم إرفاق صورة معتمدة من المعادلات الخاصة بالمؤهل وصورة من الخبرات الأكاديمية.

رابط التقديم الإلكتروني بوظائف جامعة نجران

وضحت الجامعة بأن التقديم في الوظائف الخالية سوف يكون بشكل إلكتروني من خلال الدخول علي المنصة التالية/ جامعة نجران، ويتم تسجيل طلب توظيف من خلال نموذج التوظيف التي توفره المنصة لجميع المتقدمين، علي أن يتم التقديم بعد توافر الشروط الخاصة بكل وظيفة على حدة.