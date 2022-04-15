شروط وكيفية التقديم فى كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 -2022

يرغب الكثير من الطلاب الجامعيين من أبناء المملكة العربية السعودية فى معرفة الشروط وكيفية التقديم فى كلية الملك فهد الأمنية.حيث ازدادت عمليات البحث خلال هذه الفترة من قبل الطلاب الجامعيين فى المملكة عن شروط وكيفية التقديم. وقد أعلنت الكلية عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين فى التقديم فيها. أعلنت الكلية مجموعة من الشروط والضوابط التى يجب توافرها في الراغبين فى الالتحاق بها. كما تتيح الكلية العديد من التخصصات للراغبين فى التقديم. ومن خلال موقع ثقفنى نوضح الشروط والضوابط وكيفية التقديم.

كلية الملك فهد الأمنية

تعتبر كلية الملك فهد الأمنية كلية حكومية تتبع وزارة الداخلية السعودية. وتعمل على تدريب وتأهيل الطلاب فى المجالات الامنية اللازمة في المملكة وتعطي للخريجين شهادة البكالوريوس فى العلوم الامنية مما يسهل على الخريجين الحصول على الوظائف العسكرية والأمنية المناسبة في المملكة.

شروط كلية الملك فهد الأمنية

يشترط فى المتقدم ان يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

يستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والديه خارج المملكة أثناء خدمة المملكة.

كذلك ألا يكون المتقدم يعمل فى اى وظيفة عسكرية.

ايضا الا يكون قد تم فصل المتقدم من اى وظيفة عسكرية سابقا.

كذلك يشترك الايقل عمر المتقدم عن 22 عام ولا يزيد عن 30 عام.

يشترط أن يكون المعدل التراكمي للمتقدم لا يقل عن 80%.

على المتقدم أن يجتاز كافة الاختبارات واختبار القدرات العامة واختبار القياس.

معادلة الشهادة للحاصلين عليها من الخارج من وزارة التربية والتعليم السعودية.

ألا يكون المتقدم مطرود من أي جامعة او معهد عسكرى لاى سبب.

كذلك ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

أن يتمتع المتقدم باللياقة البدنية والشخصية.

أيضا أن يتناسب طول المتقدم مع الوزن.

الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم فى الكلية

حددت الكلية مجموعة من الأوراق التى يجب على المتقدم أن يقدمها وهى كالتالى.

صورة طبق الأصل من بطاقة الأحوال الشخصية.

ايضا صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

كذلك عورة طبق الأصل من السجل الأكاديمي للطالب.

تقديم عدد 6 صورة شخصية حديثة.

مع صورة طبق الأصل من بطاقة الهوية.

ايضا صورة طبق الأصل من شهادات الامتياز بالنسبة للتخصصات الطبية.

خطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية