نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في وزارة الدفاع التجنيد الموحد tajnid رابط التقديم في بوابة القبول وشروطه 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443 بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد عن موعد فتح باب القبول في وظائف وزارة الدفاع العسكرية للجنسين رجال ونساء الفترة الثانية 1443، حيث أوضحت إدارة القبول الموحد أنه سيتم بدء استقبال طلبات تقديم وزارة الدفاع خلال شهر رمضان الجاري لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف العسكرية المعلنة، وقد أوضحت أيضاً شروط تقديم وزارة الدفاع للنساء والرجال، فمن خلال المقال بإمكانكم معرفة شروط التقديم على التجنيد الموحد، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على رابط بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة للتقديم على التجنيد الموحد ممن ينطبق عليه شروط وزارة الدفاع.

رابط التسجيل في وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443

تم الإعلان اليوم عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة من جانب الإدارة العامة للقبول الموحد عن موعد فتح باب التسجيل في وظائف وزارة الدفاع الفترة الثانية للرجال والنساء لعام 1443هـ للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع لمن ينطبق عليه شروط التقديم في الوظائف، حيث ينتظر العديد من الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة هذا الإعلان للتعرف على شروط ومواعيد التسجيل.

لذلك قمنا بتوفير الموعد الرسمي المحدد من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 9 رمضان 1443هـ الموافق لتاريخ 10 أبريل 2022م، وذلك للتعيين على الرتب التالية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب) وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.

ويتاح التقديم على فترة التجنيد الموحد من خلال بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية وليس عن طريق منصة ابشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية، فمن ينطبق عليه شروط تسجيل وزارة الدفاع، يمكنه التقديم الآن من خلال اتباع رابط تقديم وزارة الدفاع الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في وزارة الدفاع التجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa).

طريقة التقديم في وزارة الدفاع 1443

شروط تقديم وزارة الدفاع للرجال 1443

أعلنت إدارة القبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة الشروط الواجب توافرها في من يرغب في الالتحاق بوظائف وزارة الدفاع 1443 للرجال، حيث تمثلت شروط التقديم في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده خلال خدمة المملكة في خارجها، إلى جانب ضرورة توفر الشروط التالية:

توفر حسن السمعة والسيرة والسلوك لدى المتقدم. لا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألا يقل السن عن 18 عاماً، ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. يجب ألا يكون موظفاً بأي جهة أو قطاع حكومي. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب. توافر المؤهلات المحددة باللائحة التنفيذية في الفرد الفني. لا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية. تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية، ويجب ألا يقل طوله عن 160سم. لا يكون قد سبق فصله من إحدى القطاعات العسكرية. عدم سبق الالتحاق بالخدمة العسكرية. توفر اللياقة الطبية التي تؤهله للالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الخاص باللياقة البدنية واختبار التخصص. اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول وفق الشروط المحددة.

شروط التسجيل في وزارة الدفاع للنساء 1443

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من هذا الشرط من نشأت مع والدها خلال خدمة المملكة في خارجها، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يُرد إليها اعتبارها.

كما يجب ألا يقل سن المتقدمة عن 21 عاماً، وألا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة، وألا يقل المؤهل الدراسي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، إلى جانب ضرورة تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية، علماً بأن الحد الأدنى للطول هو 155سم،وأن تتوافر في المتقدمة اللياقة الطبية

بالإضافة إلى أنه يجب ألا تكون المتقدمة موظفةً بأي جهة حكومية، وأن يكون لديها بطاقة هوية مُستقلة، ولا تكون متزوجة من غير سعودي، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن تتوافر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تم تحديدها باللائحة التنفيذية، ومن ترغب في التسجيل في وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1443، يمكنها ذلك فور حلول الموعد المحدد عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.