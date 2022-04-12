رابط وشروط وكيفية التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية 1443-2022 الآن

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عمر شويل - جدة يرغب الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية, حيث ازدادت عمليات البحث عن كيفية التقديم وماهي الشروط اللازمة. وتعد وزارة البيئة والمياه من أهم الوزارات التي يرغب الكثير من أبناء المملكة فى الالتحاق بالوظائف المتاحة لدى الوزارة. وقد أعلنت الوزارة عن توفر العديد من الوظائف فى عدة مدن فى المملكة.ونوضح التفاصيل فى الخطوات التالية كيفية التقديم والشروط اللازمة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

قد اعلنت الوزارة عن توفر الكثير من الوظائف فى بعض مناطق المملكة لحملة الثانوية العامة كحد ادنى. وذلك تحت مسمى حارس أمن على بند المستخدمين. وقد وضع الوزارة بعض الشروط اللازمة فى المتقدمين على هذه الوظائف ونذكرها فى السطور التالية.

شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

أن يكون المتقدم سعودى الجنسية.

كذلك يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ايضا الا يكون المتقدم محكوم عليه فى اى أحكام مخلة بالشرف والامانة.

ثم .يكون المتقدم حاصل على مؤهل الثانوية كحد ادنى.

كذلك يكون عمر المتقدم من 20 عام الى 45 عام.

لا يشترط الخبرة فى الوظيفة.

ايضا الايكون قد سبق فصل المتقدم من الخدمة بالدولة.

المناطق المستهدفة للوظائف

.أعلنت الوزارة عن بعض المناطق فى المملكة والتى تسعى الى شغل الوظائف المعلن عنها. حيث تشمل هذه المناطق بعض المدن وهي.

منطقة مكة المكرمة.

أيضا منطقة عسير.

كذلك منطقة جازان.

منطقة الباحة.

مع العلم ان بداية التقديم سوف تكون ابتداء من الأحد 10 -9-1443 ويستمر التقديم حتى 16-9-1443 هجري.

كيفية التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

يستطيع الراغبين فى التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية. أن يقوم بالتسجيل على الموقع الرسمى للوزارة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

اولا الدخول الى الموقع الرسمى الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ثم الدخول الى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.

كذلك يقوم المتقدم بادخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

على المتقدم اختيار الوظيفة.

ثم الضغط على ارسال الطلب.

انتظار نتيجة القبول عن طريق رسالة نصية على التليفون الخاص بالمتقدم.

من الجدير بالذكر ان جميع البيانات المقدمة من الراغبين في شغل هذه الوظائف سوف يتم مراجعتها عند المقابلة الشخصية. وسوف يتم استبعاد كل من لم يقدم بيانات صحيحة.