نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجنيد وزارة الدفاع 1443 رابط تسجيل دخول بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة tajnid في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل دخول بوابة تجنيد وزارة الدفاع 1443 بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للالتحاق بالخدمة العسكرية لعام 1443 لكلا الجنسين رجال ونساء الفترة الثانية، ومن المقرر وفقاً للموعد المحدد رسمياً لبدء استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع من الراغبين والراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع القوات المسلحة أن يتم فتح باب القبول اعتباراً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ التاسع من شهر رمضان الجاري، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع بوابة القبول والتجنيد الموحد 1443.

رابط تجنيد وزارة الدفاع 1443

تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد باب التقديم على وزارة الدفاع للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى إحدى القطاعات العسكرية أمام المواطنين والمواطنات ممن ينطبق عليهم شروط وزارة الدفاع 1443 اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 10 أبريل 2022م الموافق لتاريخ 9 رمضان 1443هـ، حيث يتاح تقديم وزارة الدفاع للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وحاملي البكالوريوس والدبلوم.

وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية بأنه سيتم تعيين المقبولين والمقبولات وفق مؤهلهم الدراسي على الرتب العسكرية الموضحة (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب)، وقد أعلنت تخصصات وزارة الدفاع المطلوبة لحاملي البكالوريوس والدبلوم والحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أما عن القطاعات العسكرية التابعة للقوات المسلحة التي من المقرر أن يتم التعيين عليها فهي (القوات المسلحة – القوات البرية الملكية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي – الخدمات الطبية للقوات المسلحة – قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية)، ومن يرغب في الحصول على رابط التقديم على وزارة الدفاع السعودية 1443 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تجنيد وزارة الدفاع 1443الموحد (tajnid.mod.gov.sa).

طريقة تقديم وزارة الدفاع القبول الموحد 1443

قبل البدء في تعبئة نموذج التسجيل المبدئي لوزارة الدفاع يجب أولاً إنشاء حساب جديد في بوابة التجنيد والقبول الموحد لمن لا يمتلك حساباً بشكل مسبق، وفي حال وجود حساب خاص بالمتقدم، فيتم تسجيل الدخول مباشرةً من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، أما في حال عدم وجود حساب، فيجب إنشاء مستخدم من خلال النقر على تسجيل جديد.

وسيتم عرض شروط تقديم وزارة الدفاع 1443 رجال ونساء، وهنا يجب التوقف لقراءة الشروط بعناية، ثم التأشير على موافق، والضغط على زر تسجيل، ثم القيام بتعبئة معلومات المتقدم وهي (الاسم الأول – اسم الأب والجد والعائلة – رقم الهوية – رقم الجوال – إنشاء كلمة المرور)، وسيرسل النظام رسالة تتضمن رمز التحقق على الجوال.

قم بكتابة الرمز المرسل إليك، ثم أنقر على تسجيل دخول، ثم تعبئة المعلومات الشخصية كاملةً، ثم إدخال معلومات الأب والجد، ثم المعلومات الدراسية، ثم كتابة رمز التحقق والضغط على “تسجيل”، ومن يرغب في التعرف على طريقة تقديم وزارة الدفاع نساء ورجال، يمكن ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ويجب العلم أنه فور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل في وزارة الدفاع، فسوف يتم تفعيل أيقونة التقديم عبر موقع تجنيد وزارة الدفاع 1443 ليتاح أمام المتقدمين إمكانية الدخول إلى بوابة القبول الموحد لبدء التسجيل في الوظيفة المناسبة للمؤهل الحاصل عليه.

شروط وزارة الدفاع تقديم نساء 1443

تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها لدى النساء ممن ترغبن في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القوات المسلحة، حيث تتمثل شروط تقديم وزارة الدفاع للنساء في أن تكون سعودية الأصل والمنشأ باستثناء من نشأت مع والدها أثناء خدمة المملكة في خارجها، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليها اعتبارها.

وأن يتوفر لديها اللياقة الطبية التي تؤهلها لللالتحاق بالخدمة العسكرية، ولا يقل عمرها عن 21 عاماً، ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة المتقدمة عليها، وألا تكون المتقدمة موظفةً بأي قطاع حكومي، وتناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية المعمول بها، ويكون الحد الأدنى للطول 155سم، كما يجب ألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

بالإضافة إلى ضرورة أن تكون متزوجة من غير سعودي، وأن يتوفر لديها بطاقة هوية وطنية مُستقلة، واجتياز المقابلة الشخصية، وتوفر المؤهل المطلوب لدى المتقدمة ذات التخصص الفني ويتم تحديدها باللائحة التنفيذية، ويتاح التقديم على وزارة الدفاع لمن ينطبق عليها شروط التسجيل في وزارة الدفاع من خلال اتباع رابط منصة تجنيد وزارة الدفاع 1443 تسجيل دخول المرفق.

شروط التسجيل في القوات المسلحة 1443

أكدت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد على ضرورة انطباق شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع الخاصة بالرجال على من يرغب في التقديم على وظائف القوات المسلحة التجنيد الموحد 1443، حيث يجب على كل متقدم الإطلاع أولاً على شروط وزارة الدفاع قبل البدء في تعبئة نموذج التقديم المبدئي عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، وذلك لمعرفة هل تنطبق عليه أم لا.