الان رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء للثانوية والدبلوم والبكالوريوس 1443

يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت على كيفية الالتحاق والتقديم فى وظائف وزارة الدفاع السعودية.ومن الجدير بالذكر ان تم الاعلان عن قبول طلبات التقديم على وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء. وتعتبر وظائف وزارة الدفاع وفق نظام التعاقد لحملة المؤهلات من الثانوية العامة فأعلى.كما أن التقديم يشمل عدة مدن فى المملكة ونوضح التفاصيل فى الخطوات التالية.

وظائف وزارة الدفاع السعودية

قد أعلن الموقع الرسمى لوزارة الدفاع السعودية عن مجموعة من الوظائف المتاحة للرجال والنساء فى مختلف القطاعات. وتشمل الوظائف الرتب التالية جندي.جندي أول ثم عريف ثم وكيل رقيب ثم رقيب.على أن يتم التقديم على هذه الوظائف على الموقع الرسمى للوزارة بشكل الكتروني. وتشمل عدة فروع هذه الوظائف منها.

الادارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

كذلك قيادة القوات المشتركة.

ثم قيادة الصواريخ الملكية.

ايضا قيادة القوات الجوية الملكية.

ثم القوات البرية الملكية.

أيضا قوات الدفاع الجوى الملكى.

شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال

اولا ان يكون المتقدم سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

كذلك يكون المتقدم يتميز بحسن السيرك والسلوك.

ايضا الا يكون قد صدر حكم ضد المتقدم متعلقة بالشرف والامانة.

يجب ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

كما يجب أن يكون المتقدم يتمتع باللياقة الطبية والبدنية المناسبة.

كذلك يكون المتقدم حاصل على المؤهلات العلمية والشهادات المناسبة.

كما يشترط ألا يكون قد تم فصل المتقدم من اى وظيفة عسكرية.

شروط وظائف وزارة الدفاع للنساء

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ.

كذلك أن تتميز بحسن السيرة والسلوك.

لا يكون هناك أحكام ضد المتقدمة متعلقة بالشرف والامانة.

يكون عمر المتقدمة من 21 عام حتى 40 عام.

ان يتناسب الوزن مع الطول.

الحصول على المؤهل المناسب للوظيفة.

كذلك ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أيضا ألا تكون موظفة فى اى جهة حكومية أخرى.

كذلك تكون المتقدمة لائقة طبيا وبدنيا.

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع

أعلنت الوزارة عن بعض التخصصات التي تحتاج الى شغل الوظائف المطلوبة وهى كالتالى.

وظائف التمريض وطب الطوارئ.

ثم وظائف التربية البدنية.

ايضا وظائف اللغة الانجليزية.

كذلك وظائف التربية الفنية.

وظائف ادارة الاعمال والادارة العامة والقانون.

ايضا وظائف علم النفس وعلم الاجتماع.

وظائف الخدمة الاجتماعية.

ايضا وظائف الجغرافيا ونظم المعلومات والتاريخ.

كذلك وظائف تخصصات الحاسب الالى والاتصالات والالكترونيات.

ثم وظائف الذكاء الاصطناعى.

يوجد العديد من الوظائف الاخرى فى الاعلان.

كيفية التقديم على وظائف وزارة الدفاع

يستطيع الراغبين فى الالتحاق بهذه الوظائف التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية.