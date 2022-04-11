نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف وزارة البيئة لعدد 117 وظيفية بمسمى حراسات أمنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح التقدمي على عدد من الوظائف الشاغرة بعدد 117 وظيفية على مسمى حراسات أمنية، والتقديم سيكون للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو فما فوق، على أن يكون التوظيفي في عدة أماكن على مستوى المملكة العربية السعودية، وشمل إعلان التوظيف توضيح المسميات الوظيفية المطلوب التسجيل عليها، وشروط الالتحاق بالوظيفية والمتطلبات المطلوب استيفاؤها من المتقدمين خلال فترة تقديم الطلبات من الرابط الذي تم الإعلان عنه.

التقديم على وظائف حراسات أمنية وزارة البيئة

المسمى الوظيفي الذي سيتم التقدمي عليه في وظائف وزارة البيئة هو حارس أمن والعدد 117 وظيفية شاغرة في عدة أماكن، وسيكون التوظيف على أساس بند المستخدمين للعمل في الفروع التابعة للوزارة في عدة أماكن منها مكة المكرمة،أبها، رابغ، خليص، وجازان، وعسير والباحة، وسنرفق جدول يوضح ذلك ضمن المعلومات التالية التي ستشمل توضيح شروط التسجيل في وظائف حارس أمن وزارة البيئة 1443.

مواعيد تقديم وظائف حارس امن وزارة البيئة

بدء التقديم على وظائف حارس امن من اليوم الإثنين 11 أبريل 2022، ويستمر حتى يوم 17 أبريل من خلال الدخول على رابط بوابة التوظيف التي قامت الوزارة بوضعة في الإعلان.

شروط التسجيل في وظائف وزارة البيئة 1443

شروط التسجيل في وظيفي حاري أمن لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة يمكن التعرف عليها كما يلي:

أن يكون المتقدم بطلب شغل وظيفة حارس أمن سعودي الجنسية.

السن لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 45 عام.

ينبغي تطابق الوزن مع الطول للمتقدم.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

اشترطت الوزارة على المتقدم ألا يكون قد سبق الحكم علية في جرائم الشرف أو الأمانة أو بحد شرعي أو بالسجن في الجرائم المخلة بالشرف.

ألا يكون قد تم فصله سابقا من الخدمة بوظائف الدولة.

التقديم سيكون للحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

قالت الوزارة أن عملة إجراء المطابقة للبيانات والشهادات المقدمة وكافة الأوراق المطلوبة للمرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية والتي تعد من الشروط الأساسية لاجتياز الاختبارات وفي حالة كانت البيانات غير متطابقة وثبوت عدم صحتها سيتم استبعاد الطلب، وسوف يتم بعد ذلك إعلان المرشحين نهائيا للتوظيف.