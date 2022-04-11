نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443 رابط تسجيل دخول بوابة القبول والتجنيد الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443 الرسمي، وذلك لتعبئة نموذج التقديم الأولي عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، حيث تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للمرحلة القادمة لاستقبال طلبات التسجيل للرجال والنساء اعتباراً من تاريخ التاسع من شهر رمضان الجاري، وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول شروط التسجيل في وزارة الدفاع 1443، بالإضافة إلى تحديد موعد التقديم على وزارة الدفاع والقطاعات والرتب التي سيتم التعيين عليها.

موعد التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وعبر بوابة وزارة الدفاع الإلكترونية عن موعد بدء التقديم للرجال والنساء على التجنيد الموحد عبر بوابة التجنيد للعام الجاري 1443هـ، حيث من المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل في القوات المسلحة السعودية اعتباراً من الموعد التالي:

وأوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة السعودية القطاعات التي سيتم تعيين المقبولين والمقبولات بها بعد الانتهاء من إجراءات الفرز والمقابلة الشخصية واختبارات القبول لمن يتوافر لديهم شروط التسجيل في وزارة الدفاع سواء للرجال أو النساء، ووفقاً للإعلان الرسمي من قبل الوزارة، فمن المقرر أن يتم التعيين بالقطاعات التالية:

القوات المسلحة السعودية. الخدمات الطبية للقوات المسلحة. القوات البرية الملكية السعودية. قوات الدفاع الجوي الملكي. القوات الجوية الملكية. قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية. القوات البحرية الملكية السعودية.

رابط تقديم القوات المسلحة 1443

تقوم وزارة الدفاع بإتاحة وتفعيل رابط التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443 بوابة التجنيد الموحد في الموعد المحدد من جانبها للتقديم والالتحاق بالقوات المسلحة، وقد أوضحت الإدارة العامة للتجنيد الموحد بالقوات المسلحة الرتب التي سيتم التعيين عليها بوزارة الدفاع وهي كالتالي:

رتبة جندي.

جندي أول.

عريف.

وكيل رقيب.

رقيب.

ويتاح التقديم الآن من خلال بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، وذلك من خلال إنشاء مستخدم جديد، وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل كامل، ثم التقديم على الوظيفة المناسبة للمؤهل التعليمي الحاصل عليه المتقدم، ويمكن الحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع من خلال التالي:

رابط التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443 الرسمي (tajnid.mod.gov.sa).

شرح طريقة تقديم وزارة الدفاع 1443

يتم التقديم على وزارة الدفاع للالتحاق بالوظائف العسكرية المعلن عنها من خلال إنشاء حساب على موقع وزارة الدفاع بوابة القبول والتجنيد الموحد أولاً، ثم تعبئة معلومات المتقدم أو المتقدمة بشكل صحيح، ويمكنكم التعرف على خطوات التقديم من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة

يتم استقبال طلبات التقديم في وزارة الدفاع السعودية من خلال الدخول المباشر إلى بوابة التجنيد الموحد التي توفر العديد من الخدمات المتاح الحصول عليها من قبل المتقدمين والمتقدمات، حيث توفر بوابة وزارة الدفاع رابط تسجيل الدخول الموحد، ودليل المستخدم المتقدم للتعرف على طريقة التسجيل في وزارة الدفاع 1443.

بالإضافة إلى توفير مواقع مراكز القبول والتجنيد، وشروط التقديم على وزارة الدفاع للرجال والنساء، إلى جانب توفير قائمة بالأسئلة الأكثر تكراراً التي تهم كافة المتقدمين والمتقدمات، فمن يرغب في الحصول على رابط التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق بالمقال أعلاه.

وقد أوضحت الوزارة أنه يشترط التحصين بجرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة، حيث يعتبر التحصين بجرعتين من اللقاح متطلب أساسي للقبول النهائي ولدخول جميع مرافق وزارة الدفاع، وفور حلول موعد التسجيل في وزارة الدفاع المحدد من قبل الإدارة، يمكنكم تعبئة نموذج التقديم المبدئي من خلال اتباع رابط وزارة الدفاع تسجيل دخول الرسمي المرفق عبر ثقفني.

خطوات التقديم في وزارة الدفاع 1443

يمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في وزارة الدفاع للالتحاق بالوظائف العسكرية المعلن عنها للرجال والنساء من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

شروط تقديم وزارة الدفاع للنساء

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ باستثناء من نشأت مع والدها أثناء خدمة المملكة في خارجها.

يجب أن تكون حسنة السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليها اعتبارها.

توفر اللياقة الطبية التي تؤهلها للخدمة العسكرية.

لا يقل العمر عن 21 عاماً، ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة المتقدمة عليها.

ألا المتقدمة موظفةً بأي قطاع حكومي.

تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية المعمول بها، ويكون الحد الأدنى للطول 155سم.

ألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يتوفر لديها بطاقة هوية وطنية مُستقلة.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

كما يجب توفر المؤهل المطلوب لدى المتقدمة ذات التخصص الفني، ومن يرغب في التسجيل بوظائف القوات المسلحة المعلنة الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل دخول بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة المرفق بالمقال، كما يمكن التعرف على طريقة تقديم وزارة الدفاع من خلال الفيديو التوضيحي المرفق.

شروط وزارة الدفاع للرجال 1443

اشترطت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع السعودية ضرورة توافر عدداً من الشروط فيمن يرغب في التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443 للرجال، حيث يمكنكم التعرف على شروط وزارة الدفاع رجال من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والده خلال خدمة المملكة في خارجها. توفر حسن السمعة والسلوك لدى المتقدم. لا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد العمر عن الشرط الخاص بالوظيفة. يجب ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية بالمملكة. توافر المؤهلات المحددة باللائحة التنفيذية في الفرد الفني. الحصول على المؤهلات العملية المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها. ألا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية. تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية، ويجب ألا يقل الطول عن 160سم. لا يكون قد سبق فصل المتقدم من القطاعات العسكرية. لم سبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الخاص باللياقة البدنية واختبار التخصص. توفر اللياقة الطبية، واجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول وفق الشروط المحددة.

معلومات هامة عند تسجيل وزارة الدفاع 1443

قبل البدء في تسجيل وزارة الدفاع 1443 وتعبئة النموذج المبدئي للتقديم يجب قراءة شروط تقديم وزارة الدفاع أولاً بشكل جيد، ويتم التعديل على البيانات المسجلة قبل انتهاء وقت التسجيل المحدد من قبل الإدارة العامة للتسجيل والقبول من خلال حذف الوظائف والرجوع مرة أخرى للبيانات والتعديل عليها.

ويجب العلم أنه يتم استبعاد المتقدم أو المتقدمة في حال عدم تطابق البيانات التالية (تاريخ الميلاد – نسبة أو معدل الشهادة – عام التخرج)، التي تم إدخالها في نظام وزرة الدفاع للتقديم مع الوثائق، وفور إطلاق رابط التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443 وتفعيل أيقونة التسجيل، يمكنكم التقديم مباشرةً من خلال اتباع الرابط المرفق.

وعند التسجيل في وزارة الدفاع عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد ولا توجد لديك نتيجة قياس التحصيلي أو قياس القدرات، فيجب عليك القيام بكتابة رقم صفر في خانة التحصيلي أو القدرات، وعند الرغبة في حجز موعد، فيتم تعبئة جميع البيانات والمعلومات والضغط على أيقونة حفظ، ثم النقر على أيقونة الانتقال إلى حجز موعد وزارة الدفاع، ثم أخذ موعد من خلال النقر على أيقونة حجز موعد أسفل الصفحة.