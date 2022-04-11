رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod طريقة تسجيل دخول بوابة القبول والتجنيد الموحد 1443

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة للرجال والنساء، وذلك بعد أن أعلنت إدارة القبول والتجنيد الموحد عن موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية عبر بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية tajnid.mod.gov.sa التابعة للقوات المسلحة السعودية، وذلك للتعيين على رتبة جندي حتى رتبة رقيب، ويتم التقديم في وزارة الدفاع عن طريق الدخول إلى بوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية، ويمكنكم الآن الحصول على رابط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع العسكرية المعلن عنها من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي، كما يمكن التعرف على تخصصات وزارة الدفاع لـ “بكالوريوس – دبلوم – ثانوي” أو الحصول على رقم وزارة الدفاع المجاني لتقديم الاستفسارات.

رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod 1443

تم الإعلان رسمياً اليوم من جانب وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ممثلةً في الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد عن توفر وإتاحة وظائف عسكرية للجنسين “رجال – نساء” للالتحاق بالخدمة العسكرية 1443هـ، وذلك للتعيين بعد القبول النهائي بمن تتوافر لديه أو لديها الشروط الواجبة على رتبة من جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب -رقيب بمناطق المملكة.

وقد أوضحت الإدارة العامة للتنجيد والقبول أنه يتم تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية عن طريق زيارة بوابة القبول والتجنيد الموحد الرسمية التابعة للوزارة، كما أوضحت الإدارة أن شروط وزارة الدفاع الواجب توافرها لدى المتقدم أو المتقدم وإجراءات التقديم في وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها مرفقة بالموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة.

فمن يرغب في قراءة الشروط أو الإطلاع على شروط تسجيل وزارة الدفاع للرجال أو النساء 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط شروط وزارة الدفاع للتقديم بالوظائف عبر موقع ثقفني، كما يجب الالتزام بالموعد المحدد للتقديم في وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها رسمياً، كما يجب العلم أنه لا يتم تسجيل وزارة الدفاع عن طريق بوابة ابشر التوظيف الإلكترونية، وإنما عن طريق بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية التي يمكنكم الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod بوابة القبول والتجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa).

طريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443

يتم التقديم على وزارة الدفاع السعودية للالتحاق بالقوات المسلحة وأفرعها من خلال تسجيل دخول بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، وذلك لمن يتوافر لديه شروط التسجيل المعلنة عبر موقع وزارة الدفاع الإلكتروني أو بوابة الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال المقال.

ثم النقر رابط تسجيل الدخول الموحد عبر بوابة القبول والتجنيد بالقوات المسلحة، تعبئة بيانات الدخول في حال وجود حساب مسبق أو النقر على تسجيل جديد وتعبئة معلومات المتقدم كاملةً وبشكل دقيق، وسيتم استلام رسالة نصية على الجوال المسجل لدى النظام تحتوي على رمز التحقق لتسجيل الدخول إلى البوابة، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في وزارة الدفاع من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

موعد تقديم وزارة الدفاع tajnid mod 1443

تم الإعلان من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل بالقوات المسلحة السعودية عن موعد البدء في استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع وبدء التقديم للرجال والنساء على التجنيد الموحد لعام 1443هـ، حيث من المقرر أن يبدأ التقديم على وزارة الدفاع في الموعد التالي:

فتح باب التقديم على وزارة الدفاع للرجال والنساء اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 10 أبريل 2022م الموافق لتاريخ 9 رمضان 1443هـ.

وعند تعبئة نموذج التقديم المبدئي عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد، يجب إدخال الدورات الحاصل عليها المتقدم حال وجودها “اختياراي”، كما يجب إدخال أول سنة من المرحلة الدراسية التي تريد التقديم بها، وهذا يعني أنه في حال كانت المرحلة التي تريد التقديم بها هي الثانوي، فقم بإدخال سنة أولى ثانوي في خانة “سنة التسجيل”.

بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة 1443

تم إيضاح القطاعات العسكرية المتاحة من قبل وزارة الدفاع السعودية التي سيتم التعيين عليها للجنسين (رجال ونساء) المنطبق عليهم شروط التقديم في الوظائف المعلنة وقد اجتازوا إجراءات واختبارات القبول والتسجيل، حيث يتم التعيين بالقوات المسلحة السعودية، القوات البرية الملكية، القوات الجوية، القوات البحرية، الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قوات الدفاع الجوي، قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية.

ويتم التقديم على وزارة الدفاع للالتحاق بالخدمة العسكرية من قبل المواطنات والمواطنين المتوافر لديهم شروط التقديم والتخصصات المطلوبة عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة الآن، لذلك يجب عند التسجيل في وزارة الدفاع ولا توجد لديك نتيجة قياس التحصيلي أو القدرات، فيتم كتابة رقم “صفر” في خانة درجات التحصيلي أو القدرات.

وعند الرغبة في حجز موعد، فيتم تعبئة جميع البيانات والمعلومات والضغط على أيقونة حفظ، ثم النقر على أيقونة الانتقال إلى حجز موعد وزارة الدفاع، ثم أخذ موعد من خلال النقر على أيقونة حجز موعد أسفل الصفحة، ومن يرغب في التقديم على وزارة الدفاع الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod الرسمي المرفق.

شروط التقديم على وزارة الدفاع رجال 1443

اشترطت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بوزارة الدفاع توافر عدداً من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم في وظائف وزارة الدفاع العسكرية رجال من خلال اتباع رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod والتي يمكن إجمالها في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده خلال خدمة المملكة في خارجها. يكون المتقدم حسن السمعة والسيرة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. لا يقل العمر عن 18 عاماً، ولا يزيد العمر عن الشرط الخاص بالوظيفة. يجب ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية بالمملكة. توافر المؤهلات المحددة باللائحة التنفيذية في الفرد الفني. الحصول على المؤهلات العملية المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها. ألا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية. تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية، ويجب ألا يقل الطول عن 160سم. لا يكون قد سبق فصل المتقدم من القطاعات العسكرية. لم سبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الخاص باللياقة البدنية واختبار التخصص، وتوفر اللياقة الطبية. اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول وفق الشروط المحددة. يتم التقديم على وزارة الدفاع من خلال رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod الرسمي خلال المدة المحددة.

شروط تقديم وزارة الدفاع نساء 1443

تم إيضاح شروط تقديم وزارة الدفاع للنساء لعام 1443هـ الواجب توافرها فيمن ترغب بالالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة، حيث يجب على المتقدمات أولاً قراءة شروط التقديم على وزارة الدفاع 1443 العسكرية بصورة دقيقة لمعرفة هل تنطبق هذه الشروط على المتقدمة أم لا، ويمكنكن التعرف على الشروط من خلال التالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، باستثناء من نشأت مع والدها خلال خدمة المملكة في خارجها. تكون المتقدمة حسنة السيرة والسمعة والسلوك. لا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالأمانة أو الشرف ما لم يُرد إليها اعتبارها. توفر اللياقة الطبية. لا يقل العمر عن 21 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. تناسب الوزن مع الطول، الحد الأدنى للطول 155سم. ألا تكون المتقدمة موظفةً بأي جهة حكومية. لا يقل مؤهل المتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن يكون لدى المتقدمة بطاقة هوية مُستقلة. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتياز المقابلة الشخصية. أن تتوافر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تم تحديدها باللائحة التنفيذية.

شرح طريقة تقديم وزارة الدفاع tajnid mod

قبل البدء في التقديم من خلال رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod المرفق، يجب على كافة الراغبين والراغبات في التقديم قراءة شروط تقديم وزارة الدفاع نساء ورجال جيداً للتعرف على مدى مطابقة الوظائف المعلنة مع المؤهلات الحاصل عليها المتقدم أو المتقدمة، كما تتيح بوابة التجنيد الموحد تعديل البيانات المُدخلة قبل انتهاء فترة التسجيل المحددة من جانب إدارة القبول والتسجيل الأولى من خلال حذف الوظائف والرجوع للبيانات والتعديل عليها.

ويجب العلم أنه سوف يتم استبعاد المتقدم/المتقدمة في حال عدم تطابق تاريخ الميلاد ونسبة أو معدل الشهادة أو سنة التخرج المدخلة في بوابة القبول والتجنيد مع الوثائق. ويتم التسجيل في وظائف وزارة الدفاع عن طريق الدخول إلى بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة باتباع رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod الرسمي المرفق.

ثم إنشاء حساباً جديداً على البوابة الإلكترونية لكي يتمكن المتقدم أو المتقدمة في التسجيل بالوظائف العسكرية المعلنة، ومن يرغب في التعرف على طريقة تقديم وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد والقبول الموحد، أو التعرف على خطوات التقديم على وزارة الدفاع 1443، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

مراكز القبول والتجنيد للقوات المسلحة 1443

يمكنكم الحصول على مواقع مراكز القبول والتجنيد للقوات المسلحة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية عن طريق بوابة التجنيد والقبول الموحد الرسمية، حيث يمكنكم الدخول إلى موقع المركز التابع له من خلال البوابة، وتضمن البوابة مراكز القبول التالية:

(مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الغربية /جدة – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الوسطى / الخرج مقابل البوابة العسكرية رقم ٣ – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية / حفر الباطن – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية الغربية /تبوك – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشرقية / الظهران بالقرب من الدمام – مركز القبول والتجنيد بمنطقة الطائف قيادة منطقة الطائف – مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الجنوبية/خميس مشيط – مركز القبول والتجنيد بالرياض – مركز القبول والتجنيد النسائي بالرياض).

شروط قبول وزارة الدفاع للثانوي 1442

أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين شروط قبول وزارة الدفاع للمتقدمين الثانوي 1442، حيث تمثلت شروط وزارة الدفاع في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده المتواجد خارج المملكة لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، ويشترط لذلك عدم حمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه. يكون حسن السيرة والسلوك. ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم “انتظام نهاري” تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات. أن يكون المتقدم من خريجي هذا العام، ولن يتم قبول خريجي الأعوام السابقة. يجب ألا تقل النسبة المئوية بشهادة الثانوية عن 80% للتخصص العملي. تأدية اختبارات القدرات العامة والحصول على درجة لا تقل عن 60%. اجتياز الاختبار التحصيلي والحصول على درجة لا تقل عن 60%. أداء اختبار الكفايات. لا يقل العمر عن 17 عام، ولا يزيد عن 22 عام. اجتياز الفحص الطبي المبدئي والنهائي والمقابلة الشخصية. أن يكون المتقدم غير متزوجاً. تناسب الوزن مع الطول (الحد الأدنى > 165سم – 52 كجم)، (الحد الأقصى > 188سم – 95كجم). اجتياز الاختبارات الخاصة بالقبول الشامل واللياقة البدنية. ضرورة اجتياز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك. لن يتم قبول أي كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة، وتعتبر نتائج الفحص نهائية لا يحق للمتقدم المطالبة بإعادتها أو معرفة أسباب عدم القبول، ويتم التقديم من خلال رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod الرسمي.

شروط التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين

قبل البدء في تعبئة نموذج التقديم على وزارة الدفاع للحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة للعام الدراسي 1442-1443هـ، يجب أن يتم قراءة شروط التقديم بعناية للتعرف على مدى انطباق الشروط على المتقدم، ويمكنكم الإطلاع على شروط التقديم من خلال التالي:

أن يكون سعودي أصلاً ومنشأً، ويستثنى من نشأ مع والده خارج المملكة لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، بشرط عدم حمل جواز وجنسية البلد التي ولد بها.

التمتع بحسن السيرة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بحدٍ شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

لا يكون قد انسحب أو تم طرده من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب ٍ كان.

لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاماً لكافة التخصصات، ولا يزيد عن 30 عاماً للأطباء تخصص طبيب عام جراحة، طبيب أسنان عند بدء العام الدراسي.

حصول الطالب على الشهادة الجامعية عن طريق الانتظام الكلي، ولا يقل التقدير عن “جيد”.

أداء اختبار قياس القدرات العام للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وإحضار ما يثبت ذلك.

لا يقل طول الطالب عن 165سم، إلى جانب ضرورة تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.

لا يكون متزوجاً من امرأة أجنبية.

الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بجميع التخصصات الطبية والصحية.

إنهاء المتقدم فترة الامتياز للتخصصات الطبية.

إنهاء المتقدم فترة الامتياز للتخصصات الطبية. اجتياز إجراءات القبول سواء المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي أو التزكية الأمنية بنجاح.

ألا يكون المتقدم مصاباً بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض معدية أخرى.

رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod

بعد أن يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة بنموذج التسجيل بشكل صحيح عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة، وتم الوصول إلى صفحة حالة الطلب وظهرت رسالة أن حالة الطلب “تحت الإجراء”.

ففي حال القبول سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال المسجل لدى البوابة تفيد بالقبول لاستكمال باقي البيانات المطلوبة، ولكي يتم إظهار رقم الطلب الخاص بك على البوابة، يمكنك ذلك من خلال النقر على “الرئيسية”.

وسوف تظهر أمامك البيانات الخاصة بك (الاسم – رقم الهوية – رقم التسجيل)، وستجد رقم الطلب بخانة رقم التسجيل، بإمكانك طباعتها أو الاحتفاظ بها لإحضارها خلال المقابلة الشخصية للمطابقة، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod الرسمي، يمكنه ذلك من خلال المقال.

تقديم وزارة الدفاع tajnid mod للثانوي 1442

تم فتح باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ممن تتوافر لديهم شروط القبول المعلن عنها عبر موقع القبول الموحد للقوات المسلحة، وعند البدء في عملية التسجيل يتم أولاً اختيار الكلية وفق تسلسل الرغبات، ويمكنكم التعرف على الكليات من خلال التالي:

كلية الملك عبد العزيز الحربية. تقديم كلية الملك فيصل الجوية. التقديم على كلية الملك فهد البحرية. تسجيل كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي.

وقد أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة والشهادة الجامعية من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة، ومن يرغب في تسجيل دخول بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod الرسمي المرفق.