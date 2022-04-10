نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid رابط تسجيل القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid للرجال والنساء للتسجيل في التجنيد الموحد، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من جانب الوزارة عن بدء فتح باب القبول والتسجيل في التجنيد الموحد للرجال والنساء لعام 1443هـ للالتحاق بالوظائف العسكرية المعلن عنها لمن تتوافر لديه شروط التقديم على وزارة الدفاع 1443، حيث يتم فتح وتفعيل أيقونة التسجيل عبر بوابة الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة خلال شهر رمضان الجاري، ومن يرغب في التعرف على شروط التسجيل في القوات المسلحة وطريقة التقديم عبر بوابة التجنيد الموحد العسكرية، والحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع الرسمي، يمكنه ذلك من خلال المقال، كما يمكن أيضاً الإطلاع على تخصصات وزارة الدفاع للبكالوريوس والدبلوم والثانوي.

بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid

تم الإعلان رسمياً من قبل حساب وزارة الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وعبر موقع وزارة الدفاع الإلكتروني عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاعات الوزارة لعام 1443، وقد أكدت على فتح باب القبول والتسجيل في وظائف القوات المسلحة في الموعد التالي:

فتح باب التقديم على وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 10 أبريل 2022م الموافق لتاريخ 9 رمضان 1443هـ.

وبعد الانتهاء من التقديم على الوظيفة المناسبة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم أو المتقدمة، سيتم دراسة الطلبات والمفاضلة بين المتقدمين تمهيداً لإعلان نتائج الترشيح المبدئي للتعيين على الرتب العسكرية جندي أو جندي أول أو عريف أو وكيل رقيب أو رقيب، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid الرسمي (tajnid.mod.gov.sa).

شروط التقديم على وزارة الدفاع للرجال 1442

اشترطت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة بوزارة الدفاع توافر عدداً من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم في وظائف وظائف وزارة الدفاع العسكرية رجال، حيث يمكنكم التعرف على شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للرجال من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده خلال خدمة المملكة في خارجها.

يكون المتقدم حسن السمعة والسيرة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

لا يقل العمر عن 18 عاماً، ولا يزيد العمر عن الشرط الخاص بالوظيفة.

يجب ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية بالمملكة.

توافر المؤهلات المحددة باللائحة التنفيذية في الفرد الفني.

الحصول على المؤهلات العملية المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

ألا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية.

تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية، ويجب ألا يقل الطول عن 160سم.

لا يكون قد سبق فصل المتقدم من القطاعات العسكرية.

لم سبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الخاص باللياقة البدنية واختبار التخصص.

توفر اللياقة الطبية.

اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول وفق الشروط المحددة.

طريقة تقديم وزارة الدفاع القبول الموحد 1443

يتم تقديم وظائف وزارة الدفاع من خلال اتباع رابط بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid الرسمي المرفق، ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول الموحد، ثم تسجيل جديد، وبعد ذلك يتم قراءة شروط التقديم بشكل دقيق قبل النقر على أيقونة “موافق” حتى لا يتم استبعادك في حال عدم تطابق الشروط مع الوثائق.

ثم يتم تعبئة معلومات المتقدم بتعبئة الأسماء المطلوبة رباعية حسب الهوية الوطنية، وتعبئة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكتابة كلمة المرور ثم النقر على أيقونة تسجيل، وسيتم إرسال رمز التحقق على الجوال المسجل، قم بإدخال رمز التحقق والنقر على تسجيل دخول، ثم تعبئة معلومات المتقد، ويجب العلم أنه في حال كنت حاصلاً على دورات، فيتم اختيارها، وفي حال عدم الحصول على دورات فلن يؤثر على عملية التقديم.

وفي خانة سنة التسجيل يتم إدخال أول سنة من المرحلة التي تريد التقديم بها، أي إذا كانت المرحلة الثانوي، فيتم إدخال سنة أولى ثانوي، وعند الانتهاء من تعبئة بيانات المتقدم، يتم النقر على “تسجيل”، وبذلك يكون المتقدم قد أنشأ حساباً جديداً على بوابة التجنيد الموحد، ويتم التقديم على وزارة الدفاع من خلال تسجيل الدخول مرة أخرى واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل، ويمكنكم متابعة الخطوات بالفيديو التالي:

رابط بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة

يتم التقديم على وظائف وزارة الدفاع العسكرية للنساء والرجال عن طريق الدخول على بوابة التجنيد الموحد للإدارة العامة بالقوات المسلحة المخصص لاستقبال طلبات التسجيل في الوظائف العسكرية “التجنيد”، ثم تسجيل حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق على البوابة، ومن يرغب في الحصول على رابط بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق عالية.

تخصصات وزارة الدفاع 1443 بكالوريوس

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد تخصصات حملة البكالوريوس المطلوبة للرجال والنساء، حيث تتمثل تخصصات وزارة الدفاع بكالوريوس رجال في التالي:

تخصصات الحاسب الآلي والاتصالات والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي إدارة أعمال وإدارة عامة والقانون الصحة والسلامة المهنية والدفاع المدني والإدارة الفندقية الأشغال الفنية والتربية الفنية علم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية التمريض وطب الطوارئ تاريخ وجغرافيا وجغرافيا نظم المعلومات هندسة التحكم وميكانيكا السيارات التليفزيون والإذاعة والتصوير الفوتوغرافي والضوئي إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد اللغة الإنجليزية التربية البدنية

كما حددت الإدارة العامة للقبول الموحد بالقوات المسلحة تخصصات النساء حملة البكالوريوس، وهي كالتالي (إدارة أعمال والإدارة العامة والقانون – علم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية – نظم معلومات الحاسب الآلي – الإعلام والإعلام الإلكتروني – اللغة الإنجليزية والفرنسية – التمريض – الجغرافية البشرية).

تخصصات وزارة الدفاع دبلوم رجال ونساء 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد التخصصات المطلوبة من الحاصلين على درجة الدبلوم لشغل وظائف وزارة الدفاع التجنيد الموحد، حيث تتمثل التخصصات المطلوبة للرجال في الحاسب الآلي والاتصالات والإلكترونيات، وإدارة عامة وإدارة أعمال وإدارة مكتبية وإدارة موارد بشرية.

والأجهزة والآلات المكتبية وفني مطابع، والتمريض ومختبرات طبية وأجهزة طبية وطب طوارئ وتمريض طوارئ، وصحة عامة وصحة مجتمع وإدارة معلومات صحية، والهندسة الكيميائية والتقنية الكهربائية والميكانيكية وهندسة النقل، وميكانيكا سيارات ومحركات ومركبات ولحام وتبريد وتكييف.

والصحة والسلامة المهنية وإدارة فندقية وإنتاج وخدمة طعام، والرسم المعماري والتشييد والإنشاء والمساحة، وإدارة مستودعات وسلاسل الإمداد، والرسم والفنون والتربية البدنية.

أما عن التخصصات المطلوبة للنساء الحاصلات على مؤهل الدبلوم فهي إدارة عامة وإدارة أعمال وإدارة مكتبية والمحاسبة، ودعم فني وتقنية معلومات، والتصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، والخياطة والتفصيل وإنتاج الطعام.

طريقة تقديم وزارة الدفاع 1443

في ظل زيادة البحث عن خطوات أو طريقة التسجيل في وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد التي يمكن تسجيل الدخول إليها من خلال رابط بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid المرفق للالتحاق بالوظائف العسكرية المعلن عنها للرجال والنساء، فقد قمنا بتوفير طريقة التقديم من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

شروط التقديم على وزارة الدفاع tajnid نساء

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد شروط تقديم وزارة الدفاع للنساء للعام 1443هـ، فمن ترغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة، فيجب عليها أولاً قراءة شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع العسكرية بدقة، ويمكنكن التعرف على الشروط من خلال التالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، مع استثناء من نشأت مع والدها خلال خدمة المملكة في خارجها. تكون المتقدمة حسنة السيرة والسمعة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالأمانة أو الشرف ما لم يُرد إليها اعتبارها. اللياقة الطبية . لا يقل العمر عن 21 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة. تناسب الوزن مع الطول، الحد الأدنى للطول 155سم. ألا تكون المتقدمة موظفةً بأي جهة حكومية. لا يقل مؤهل المتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن يكون لدى المتقدمة بطاقة هوية مُستقلة. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتياز المقابلة الشخصية. أن تتوافر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تم تحديدها باللائحة التنفيذية. يتم التقديم من خلال رابط تسجيل دخول بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid الرسمي المرفق.

سلم رواتب وزارة الدفاع 1443

في ظل ازدياد علميات البحث عن سلم رواتب الأفراد بوزارة الدفاع، فقد قمنا بتوفير الراتب الأساسي والبدلات اعتباراً من رتبة جندي وحتى رقيب، حيث يبلغ راتب الجندي 3220 ريال والتعديل السنوي 130 ريال، بينما يتقاضى جندي أول 3395 ريال والتعديل السنوي 145 ريال.

ويتقاضى العريف 3765 ريال والتعديل السنوي 175 ريال، ويتقاضى وكيل رقيب 4455 والتعديل السنوي 210 ريال، وأخيراً يتقاضى الرقيب 5260 والتعديل السنوي250 ريال، أما عن البدلات فيمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

بدل انتقال 500 ريال.

الإعاشة الأساسية 500 ريال والإضافية 500 ريال “تم إيقافها على بعض الوحدات”.

بدل إرهاب بواقع 25% من الراتب الأساسي الدرجة الأولى.

يومية ميدان 450 ريال.

خطر 600 ريال.

فدائيين 200 ريال.

فتح القبول والتجنيد وزارة الدفاع 1443

سيتم استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع من الرجال والنساء ممن تتوافر لديهم شروط التقديم على وزارة الدفاع للتعيين على الرتب التالية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب)، وذلك بعد الانتهاء من عملية الفرز والمقابلة النهائية وإعلان النتائج النهائية لوزارة الدفاع.

وعند التسجيل في وزارة الدفاع عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة ولا توجد لديك نتيجة قياس التحصيلي أو قياس القدرات، فيجب عليك القيام بكتابة رقم صفر في خانة التحصيلي أو القدرات، وفي حال الرغبة في حجز موعد، فيتم تعبئة جميع البيانات والمعلومات والضغط على أيقونة حفظ.

ثم النقر على أيقونة الانتقال إلى حجز موعد وزارة الدفاع، ثم أخذ موعد من خلال النقر على أيقونة حجز موعد أسفل الصفحة، ويجب على الراغبين والراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع بالقوات المسلحة وأفرعها القيام بقراءة شروط تقديم وزارة الدفاع 1443 جيداً قبل التسجيل وتعبئة النموذج المبدئي المتوفر عبر بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid القبول والتجنيد الموحد.