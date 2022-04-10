نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع السعودي تعلن عن رابط وشروط القبول للتجنيد الموحد للفترة الثانية 1443هـ للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع بالسعودية عن فتح باب القبول في التجنيد الموحد للفترة الثانية للعام الحالي 1443هـ، وأتاحت التقديم لهذه الوظائف العسكرية برتبة جندي لجميع المواطنين بالمملكة من رجال ونساء، وسنحرص خلال الفقرات التالية على القيام بتوضيح العديد من التفاصيل التي تريدها لتتمكن من التقديم على الوظيفة.

وظائف وزارة الدفاع

تحرص دائمًا وزارة الدفاع على الاستعانة بأبنائها من الرجال والنساء في أوقات محددة، حيث حرصت على القيام بالإعلان عن موعد فتح باب التجنيد للمرة الثانية لهذا العام، للحصول على هذه الرتب العسكرية داخل الجيش السعودي بجميع أفرعه وإليك الآن الرتب خلال هذه النقاط:

جندي.

جندي أول.

عريف.

وكيل رقيب.

رقيب.

الأفرع التي تمتلك وظائف شاغرة

بما أن وزارة الدفاع تنقسم إلى العديد من الأفرع، فإليك الآن الأفرع التي تحتاج إلى الموظفين حسب الإعلان:

القوات البرية الملكية السعودية.

القوات المسلحة السعودية.

القوات البحرية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

القوات الجوية الملكية السعودية.

قوة الصواريخ الاستراتيجية.

قيادة القوات المشتركة.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

شروط الحصول على الوظيفة الشاغرة للرجال

تختلف الشروط من رجال ونساء وهناك بعض الشروط التي تتحد مع كليهما وإليك الآن هذه الشروط الخاصة بالرجال:

المتقدم من أصل ومنشأ سعودي، ويستثنى من هذا الشرط من كان يعيش في الخارج مع والده الذي يعمل في خدمة الدولة. لا يجب أن يكون متورط في قضايا مخلة بالسلوك والشرف، ويجب أن يكون حسن السير والسلوك. يجب أن لا يزيد عمره عن الشرط الخاص بكل وظيفة، ولا يقل عن 18 عام. لا يكون تابع لأحد الوظائف الحكومية. حاصل على مؤهلات علمية حسب الوظيفة التي سيقوم بالتقديم عليها. لا يجب أن يكون متزوج إلا من مواطنة سعودية. يجب أن لا يكون مفصول من أحد القطاعات العسكرية الأخرى، أو يكون التحق بالخدمة العسكرية من قبل. اجتياز كلاً من المقابلة الشخصية واختبارات التخصص واللياقة البدنية واختبارات القبول. لا يجب أن يقل طوله عن 160سم وعلى وزنه أن يكون متناسب مع طوله. يجب أن يكون لائق بدنيًا.

شروط التقديم على الوظيفة للنساء

يجب أن تعلم أن الشروط الخاصة بالرجال ومتشابه إلى حد كبير مع النساء لكن هناك بعض البنود المختلفة فيما بينهم، وهو:

الحد الأدنى للطول عند المتقدمة هو 155سم ويجب أن يتناسب وزنها مع طولها. يجب أن يكون الحد الأدنى لتعليمها هو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. لديها بطاقة هوية مستقلة بها. أن يتوفر في المتقدمة التي تختار التخصص الفني المؤهلات التي تجعلها مناسبة للوظيفة المطلوبة حسب اللائحة التنفيذية.

التخصصات المطلوبة للرجال والنساء لجميع الشهادات

يجب أن تعلم أن هناك العديد من التخصصات المطلوبة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة، ويمكنك التعرف عليها من خلال الصورة التالية، وإذا لا تستطيع رؤيتها جيدًا يمكنك رؤية التخصصات بشكل أكثر وضوحًا عند الضغط على كلمة التخصصات المطلوبة:

موعد ورابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع

يجب أن يعلم جميع المتقدمين أن اليوم هو الموعد الأول للتقديم على الوظائف الموافق يوم 9/9/1443هـ، 10/4/2022م، ويمكنك تقديم الطلب عبر الرابط التالي:

قم بالذهاب إلى رابط الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

تقوم بتسجيل الدخول عبر الموقع عبر بيانتك الرسمية.

تبدأ في رفع كامل المعلومات والمستندات المطلوبة.

قم بالنقر الآن على التسجيل.

الآن سيتم العمل على رفع كامل البيانات الخاصة بك وسيحرصون على القيام بفرز جميع الطلبات، وإذا كنت من بين المقبولين سيتم العمل على إخبارك بواسطة رسالة لكي تتأهل إلى المرحلة التالية ألا وهي مرحلة الاختبارات والمقابلة الشخصية وبالنجاح والتوفيق للجميع.