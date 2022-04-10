نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وزارة الدفاع للتجنيد الموحد عبر بوابة القبول الموحد tajnid mod للجنسين رجال ونساء للفترة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التقديم في وزارة الدفاع للتجنيد 1443، فقد سبق وأعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتحها لبوابة القبول الموحد، لتلقي طلبات التجنيد لكلاً من الجنسين الرجال والنساء لشغل وظائف لتبدأ برتبة جندي وحتي رقيب، حيث وضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بتويتر موعد فتح بوابة القبول الموحد لتلقي طلبات التسجيل، ونوهت أن التسجيل متاح إلكترونيًا، هذا وقد وضحت وزارة الدفاع الرتب العسكرية الشاغرة وشروط التسجيل والتي سوف نتحدث عنها عبر السطور التالية، واليكم رابط التقديم في وزارة الدفاع للتجنيد 1443.

رابط التقديم في وزارة الدفاع للتجنيد الموحد

من الجدير بالذكر أن الوظائف العسكرية بالمملكة هي الشاغل الرئيسي للعدين من المتخرجين من الجامعات، والعديد من الشباب الراغبين في التسجيل في وظائف وزارة الدفاع تجنيد معرفة رابط التسجيل والخطوات الصحيحة لتقديم طلب التسجيل، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى رابط بوابة التجنيد الموحدة بوزارة الدفاع السعودية.

ثانياً، ثم انقر فوق “تسجيل”.

ثالثًا، املأ الحقول الفارغة لبيانات مقدم الطلب حسب تعليمات الموقع.

رابعاً، بعد ذلك ، قم بتحميل جميع المستندات التي تطلبها الرتبة المناسبة.

خامسًا، في انتظار فرز الطلاب والمتقدمين حسب معلومات الطلب.

أخيراً، بعد قبول طلب التقديم يتم إرسال رسالة إلى المرشح عبر رقم الجوال الخلوي المرفق بالتسجيل.

موعد فتح بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع للتجنيد

أكدت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية انه يتم فتح بوابة القبول الموحد للتجنيد للفترة الثانية لكافة المرشحين من الرجال والنساء، في العاشر من أبريل 2022 ليتم تلقي طلبات التسجيل، أما عن تاريخ الانتهاء سيتم غلق البوابة عند اكتمال العدد المطلوب، ووضحت الوزارة أن التوزيع متاح عبر الافرع التالية:

القوات المسلحة السعودية، القوات البرية الملكية السعودية، القوات الجوية الملكية السعودية. القوات البحرية الملكية السعودية، قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، قوة الصواريخ الاستراتيجية. الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قيادة القوات المشتركة.