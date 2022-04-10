نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم وزارة الدفاع 1443 رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة tajnid في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر طريقة تقديم وزارة الدفاع 1443 بعد إعلان الإدارة العامة للقبول والتجنيد عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف القوات المسلحة للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى إحدى قطاعات وزارة الدفاع العسكرية، وتم تخصيص هذه الوظائف للرجال والنساء للتقديم على التجنيد الموحد لعام 1443هـ، ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في وزارة الدفاع اعتباراً من اليوم الأحد وفق الموعد المحدد من جانب إدارة القبول والتجنيد الموحد، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع الرسمي عبر بوابة التجنيد الموحد، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على خطوات التقديم على وزارة الدفاع بالوظائف المعلن عنها للرجال والنساء.

طريقة تقديم وزارة الدفاع 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة السعودية عن بدء استقبال التسجيل في وزارة الدفاع للالتحاق بالخدمة العسكرية على التجنيد الموحد لكلا الجنسين خلال الشهر الجاري، حيث تفتح بوابة التجنيد الموحد باب استقبال الطلبات لهذه الفترة ممن ينطبق عليه شروط تقديم وزارة الدفاع 1443 اعتباراً من اليوم، ويتاح التقديم من خلال بوابة التجنيد والقبول الموحد للقوات المسلحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة (tajnid.mod.gov.sa). النقر على تسجيل جديد بالواجهة الرئيسية لبوابة القبول والتسجيل الموحد. ستعرض شروط وزارة الدفاع، قم بقراءتها جيداً، ثم التأشير بمربع “موافق”، ثم النقر على “تسجيل”. تعبئة معلومات المتقدم التي تتمثل في (الاسم الأول واسم الأب والجد والعائلة – رقم الهوية – رقم الجوال – إنشاء كلمة المرور)، ثم كتابة رمز التحقق والنقر على “تسجيل”. سيرسل النظام رسالة تتضمن رمز التحقق على الجوال، أكتب الرمز وأنقر على تسجيل دخول. قم بتعبئة المعلومات الشخصية كاملة بشكل صحيح، ثم معلومات الأب والجد، ثم المعلومات الدراسية، ثم الضغط على “تسجيل”.

وبذلك تكون قد أنهيت عملية إنشاء مستخدم جديد في بوابة وزارة الدفاع القبول والتجنيد الموحد، لكي تنتقل بعد ذلك إلى التقديم على الوظيفة العسكرية التي تناسب المؤهل العلمي الحاصل عليه وفق تخصصات وزارة الدفاع المطلوبة، ويمكن الإطلاع على طريقة تقديم وزارة الدفاع من خلال الفيديو التالي:

التسجيل في وزارة الدفاع 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل الموحد عن فتح باب القبول للتجنيد الموحد 1443 بعد انتظار دام طويلاً من جانب الراغبين والراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القوات المسلحة، حيث يسعى العديد من المواطنين والمواطنات إلى الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة بوظائفها العسكرية لدى القطاع العسكري المناسب للمؤهل التعليمي الحاصل عليه المتقدم.

وقد أوضحت الإدارة العامة للتجنيد الموحد التخصصات المطلوبة لوزارة الدفاع سواء لحاملي مؤهل البكالوريوس أو الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة، كما أكدت على بدء التقديم على وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد في الموعد التالي:

فتح بوابة التجنيد الموحد لاستقبال طلبات التقديم على وظائف وزارة الدفاع للرجال والنساء الفترة الثانية اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ العاشر من شهر أبريل لعام 2022م الموافق لتاريخ التاسع من شهر رمضان لعام 1443هـ.

وفور حلول الموعد المقرر لبدء تعبئة نموذج التقديم المبدئي صباح اليوم، فيمكن التقديم مباشرةً من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم اتباع طريقة تقديم وزارة الدفاع تجنيد الموضحة بالفيديو المرفق.