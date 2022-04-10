وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التجنيد لكافة التخصصات للرجال والنساء تعرف على شروط القبول والتجنيد الموحد على الوظائف العسكرية ومواعيد تقديم وظائف وزارة الدفاع على رتبة رقيب وجندي والتخصصات المطلوبة فى الإدارة العامة للقبول والتجنيد لحملة البكالوريوس وحملة الدبلوم وتعرف على تفاصيل الإعلان وطريقة التقديم فى وظائف وزارة الدفاع والتي يرغب الكثيرين فى التسجيل بها والانتساب الى لقوات المسلحة السعودية والدفاع عن الوطن وأيضا الظفر بمزايا رواتب لوظائف العسكرية والبدلات والعلاوات السنوية والتأمين الصحي والاجتماعي الذى يحظى به منتسب القطاع العسكري فى المملكة.

موعد تقديم وظائف وزارة الدفاع 1443

وفق الإعلان الذي قامت وزارة الدفاع بنشره علي حسابها الرسمي علي تويتر والذي اكدت فيه موعد التقديم على الوظائف العسكرية في وزارة الدفاع والتي ستبدأ من يوم الاحد الموافق 9 من رمضان 1443 هجريا وذلك علي رابط بوابة القبول الموحد للوظائف العسكرية tajinid.mod.gov.sa.

شروط التقديم فى وظائف وزارة الدفاع السعودية 1443

أولا شرط التقديم ان يكون سعودي الجنسية والاصل والمنشأ.

يتم استثناء من كان يعمل والدهم في الخارج بخدمة المملكة.

كذلك ان يتناسب المؤهل العلمي مع التخصص الوظيفي المطلوب.

ثم في حالة الدراسة بالخارج يتم التصديق عليها من قبل وزارة التعليم السعودية.

أيضا يشترط حسن سير وسلوك المتقدمين ولم يسبق ادانتهم بجريمة مخله بالشرف.

ثم يجب ان يكون المتقدم يحمل هوية وطنية مستقلة سارية وغير منتهية.

كذلك لا يجب ان يكون المتقدم سبق له التعيين في احد الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية او عمل في احد الجهات الحكومية.

أيضا يجب ان يكون المتقدم غير متزوج من اجنبية او تكون متزوجة من اجنبي.

ثم يجب ان يجتاز المتقدم الإجراءات والاختبارات والمقابلة الشخصية للقبول فى وظائف وزارة الدفاع.

التخصصات المطلوبة فى وظائف وزارة الدفاع 2022

كيفية تقديم وظائف وزارة الدفاع 1443