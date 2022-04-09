التقديم بوظائف وزارة العدل السعودية للجنسين 1443

وظائف وزارة العدل، فقد أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السُّعُودية من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفير وظائف خالية لكلا للجنسين من الرجال والنساء، حيث يتم التقديم غلى وظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بواسطة المرتبة الثامنة، على أن يتم التقديم من خلال المسابقة الوظيفية التي توفرها الوزارة للعمل في مدينة الرياض، على أن يتم التقديم في وظائف وزارة العدل السُّعُودية وفق توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في أي متقدم يرغب في التقديم، وقد وضحت الوزارة بأن التقديم سوف يكون من خلال بعض المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة، وسوف نوضح لكم بالتفاصيل طريقة التقديم في وظائف وزارة العدل.

وظائف وزارة العدل والمسميات المطلوبة

كشفت الوزارة عن المسميات الوظيفية الشاغرة من جانب الوزارة والتي تحتاج إليها، وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

مطلوب باحث شرعي علي أن يكون من الحاصلين على شهادة الماجستير في التخصصات التالية: (تخصص الشريعة، أو السياسة الشرعية، أو العدالة الجنائية).

باحث متخصص قانوني يكون حاصلاً على شهادة الماجستير في التخصصات التالية: (تخصص الأنظمة، تخصص الحقوق، تخصص السياسة الشرعية وتخصص الأنظمة، تخصص قانون تجاري، قانون جنائي، بالإضافة إلى قانون، وكذلك تخصص القانون العام أو القانون الخاص، إضافة إلى ذلك القضاء العمالي، والقضاء التجاري، وتخصص القانوني الجنائي المقارن).

مطلوب محلل قسم إحصاء يكون حاصلاً على شهادة الماجستير بتخصص الإحصاء.

مطلوب محلل نظم معلومات.

وظيفة مصلح.

مطلوب وظيفة محاسب يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير بتخصصات المحاسبة أو الإدارة المالية أو المحاسبة القضائية.

شروط التقديم في وظائف وزارة العدل

وضحت الوزارة، شروط التقديم في وظائف العدل المطلوبة وهي على النحو التالي:

يجب توافر قرار خاص يفيد بتوافر معادلة من جانب وزارة التعليم وذلك لجميع الأفراد الحاصلين والحاصلات على المؤهلات العلمية من أراضي المملكة.

يشترط أن يكون المتقدم للوظائف قد سبق له الحضور للاختبار الخاص بالقدرات المعرفية الذي يتم تحديده للجامعيين.

يجب أن يتم إرفاق صورة من السيرة الذاتية مع توافر اختبار كفايات المصلح الذي يكون مسجلاً من خلال المركز الوطني للقياس وذلك لوظيفة مصلح.

كيف أقدم بوظائف وزارة العدل

يتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال الدخول على رابط التقديم التالي: وزارة العدل، ويتم ملء نموذج البيانات المطلوب من جانب موقع الوزارة بشكل صحيح ودقيق.