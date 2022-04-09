رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 بوابة القبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة tajnid mod

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة السعودية، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع للجنسين خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتاح التسجيل في الوظائف العسكرية المعلن عنها للرجال والنساء للتقديم على التجنيد الموحد لعام 1443هـ، وقد أوضحت الإدارة شروط التقديم وموعد البدء في استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع 2022م.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية للرجال والنساء للالتحاق بالتجنيد الموعد للعام الجاري، وأكدت على تعيين المقبولين والمقبولات ممن تنطبق عليهم شروط تقديم وزارة الدفاع بالوظائف المعلنة على الرتب التالية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب).

أما عن موعد البدء في التقديم على وزارة الدفاع التجنيد الموحد، فقد أوضحت الإدارة أن بوابة القبول والتجنيد الموحد ستبدأ في استقبال الراغبين والراغبات في الالتحاق بوظائف القوات المسلحة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 10 أبريل 2022م الموافق لتاريخ 9 رمضان 1443هـ.

وفور حلول الموعد المقرر لبدء التقديم على وزارة الدفاع، فسوف تبدأ بوابة القبول والتجنيد الموحد في استقبال طلبات التقديم في وزارة الدفاع السعودية، ومن يرغب في الحصول على رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط وزارة الدفاع تسجيل دخول التالي:

وزارة الدفاع بوابة القبول والتجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa).

شروط وزارة الدفاع رجال 1443

تختلف شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع الخاصة بالرجال عن الخاصة بالعنصر النسائي، لذلك قمنا بتوفير الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب التقديم على وزارة الدفاع من الرجال بالنقاط التالية: