رابط تقديم أرامكو aramco ثانوي 2022 برنامج طموح والتدريب الصيفي عبر موقع ارامكو

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم أرامكو aramco لطلاب ثانوي 1442 بعد أن تم الإعلان من جانب ارامكو السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن موعد بدء التسجيل في أرامكو للطلاب والطالبات للالتحاق ببرنامج طموح وبرنامج التدريب الصيفي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، كما أوضحت الشركة متطلبات القبول في البرنامج المراد الالتحاق به، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التسجيل في أرامكو لطلاب وطالبات الثانوية، إلى جانب توفير موعد البدء في استقبال طلبات أرامكو للتوظيف 1443.

رابط تقديم أرامكو aramco

أعلنت أرامكو بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في برنامج طموح وبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الثانوي المتميزون بهذه المرحلة التعليمية بمختلف مدن ومناطق المملكة، حيث يستهدف كافة الطلاب المتميزون بالصفوف الدراسية (الأول والثاني والثالث الثانوي).

ويجب العلم أن كل مسار يختلف تركيزه وفق اهتمامات الطلبة ومهاراتهم الأكاديمية التي سوف تحدد المسار المناسب لكل طالب، ووفقاً للموعد المحدد لبدء التقديم على أرامكو، فمن المقرر أن يبدأ التسجيل في برنامج طموح والتدريب الصيفي وينتهي وفقاً للمواعيد التالية:

يبدأ التسجيل في برامج أرامكو اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 11 أبريل 2022م الموافق لتاريخ 10 رمضان 1443هـ في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

ينتهي تقديم أرامكو يوم الاثنين بتاريخ 17 أبريل 2022م الموافق لتاريخ 16 رمضان 1443هـ الساعة الثالثة والنصف مساءً.

التسجيل في أرامكو توظيف ثانوي

يتيح موقع أرامكو الإلكتروني قسم التوظيف إمكانية تقديم طلب الالتحاق في برنامج التدرج للخريجين والخريجات حاملي شهادة الثانوية، حيث سيتم تفعيل رابط تسجيل أرامكو فور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم أرامكو aramco يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط أرامكو توظيف ثانوي (jobs.aramco.com).

تقديم أرامكو التدرج المهني 1443

صممت شركة أرامكو برنامج التدرج المهني من أجل توفير فرصة التدريب للخريجين والخريجات ممن حصلوا على شهادة الثانوية بالمملكة العربية السعودية من أجل إعدادهم للالتحاق بوظائف أرامكو المختلفة وفق مستويات المتقدمين الأكاديمية، حيث يتم توفير إمكانية التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية التي يحتاج إليها المتدرب لضمان نجاح المتقدمين في وظائفهم المستقبلية.

وتختلف فترة التدريب للبرنامج في أرامكو السعودية وفق المسار الوظيفي، وفي الغالب تكون مدة التدريب عامين تتضمن التدريب الأكاديمي واللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر والصحة والسلامة، ويعتمد التدريب على المهارات الوظيفية بشكل أساسي على المسارات الوظيفية التابع لها المشارك أو المشاركة.

ويجب العلم أنه خلال فترة الدراسة في برنامج التدرج للحاصلين والحاصلات على الشهادة الثانوية، يعمل المشاركين والمشاركات في البرنامج مع مجموعة متمرسة من المعلمين الأكاديميين والمدربين على المهارات الوظيفية ممن يقدمون الدعم والمساعدة من أجل إعداد المشاركين والمشاركات لحياتهم الوظيفية والمهنية لدى شركة أرامكو السعودية.

تقديم ارامكو ثانوي 2022

فور حلول الموعد المحدد لفتح باب استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدرج لخرجي وخريجات الثانوية العامة، فسيتم تفعيل رابط التسجيل في البرنامج، وبعد التسجيل في ارامكو من خلال موقع أرامكو الإلكتروني، فسوف تتم مراجعة المستندات والشهادات المقدمة، ثم يتم إبلاغ المشارك أو المشاركة بجدول الاختبار في اللغة الإنجليزية والرياضيات.

ويجب التأكد من تعبئة بيانات الاتصال بشكل صحيح مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني للمتقدم والمتقدمة، وسوف تصلك رسالة عبر الجوال والبريد الإلكتروني بنتائج الاختبار، وفي حال كانت النتائج محققةً لمتطلبات أرامكو، فسوف يتم التواصل مع المتقدم من أجل إبلاغه بالخطوات التالية للالتحاق ببرنامج التدرج.