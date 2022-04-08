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عمر شويل - جدة رابط ديوان الخدمة المدنية الجديد يبحث العديد من الموظفين، من المواطنين والمقيمين، عن رابط ديوان الخدمة المدنية الجديد في دولة الكويت من أجل التسجيل ببساطة على المنصة الإلكترونية وإجراء المعاملات المطلوبة.

وتم إنشاء ديوان الخدمة المدنية الكويتي بتاريخ 1/7/1979 بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في مجال الخدمة المدنية، حيث يعمل في إطار الهدف العام للحكومة المتمثل في تحديث الإدارة العامة وتطوير أنظمة الخدمة المدنية.

وداخل الجهات الحكومية، ولتحسين كفاءة الموظفين، سنقدم إجراءات الاتصال والتسجيل لديوان الخدمة المدنية الجديد. في CSC Online الجديدة، يمكنك الوصول إلى CSC وجميع المعلومات المرتبطة بها.

رابط ديوان الخدمة المدنية الجديد portal بالكويت 2022

يمكن الوصول إلى بوابة ديوان الخدمة المدنية الكويتية الجديدة عبر الرابط التالي: portal. csc. gov. kw. بعد الانتهاء من عملية تسجيل الدخول، والتي سنشرحها أدناه، سيتمكن الموظف من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لمفوضية الخدمة المدنية الكويتية.

موقع ديوان الخدمة المدنية الكويتية في المستقبل عام 2022

يمكن للموظفين التسجيل في بوابة ديوان الخدمة المدنية الجديدة في الكويت باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للخدمة المدنية الكويتية على هذا الرابط: portal. csc. gov. kw .

. انقر فوق الزر “مستخدم جديد” لإنشاء مستخدم جديد.

تحديد رقم الهوية المدنية للموظف.

حدد الأيقونة التالية.

انتظر حتى يتم تفعيل نظام الخدمة المدنية الإلكتروني قبل محاولة الوصول إلى الخدمات ذات الصلة بالخدمة المدنية.

بهذا نختتم مناقشتنا حول رابط بوابة CSC الجديد في دليل دولة الكويت عبر الإنترنت للموظفين أو العاملين في قطاع CSC، بالإضافة إلى عملية تسجيل الدخول إلى بوابة CSC الجديدة، والتي تم نشرها في الأصل على موقع اللغة العربية الذي أعرفه. نحن سوف.

رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت

بالإضافة إلى ذلك، فإن ديوان الخدمة المدنية في الكويت هو مجلس الخدمة المدنية، وقد تم تشكيله بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في 1/7/1979.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساهم في الهدف الأسمى للحكومة المتمثل في تحديث الإدارة العامة، وتعزيز عمليات الخدمة المدنية داخل الوكالات الحكومية، وزيادة كفاءة الموظفين. نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة لك.